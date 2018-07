La dernière étape du Tour de France 2018 ce dimanche 29 juillet conduit les coureurs de Houilles (Yvelines) aux Champs-Elysées à Paris. Cela devrait poser pas mal de problème de circulation et stationnement dimanche en Ile-de-France et surtout dans la capitale.

Comme chaque année depuis 1985, le Tour de France arrive sur les Champs-Elysées. La 105e édition de la Grande Boucle se termine ce dimanche 29 juillet 2018 avec la 21e et dernière étape qui conduit les coureurs de Houilles (Yvelines) à Paris.

Le départ du peloton de Houilles est prévu à 16h20. L'entrée de la caravane du Tour à Paris doit voir lieu vers 16h00, suivie des coureurs. Elle se fera par la Porte Maillot. Les coureurs passeront par l'Etoile, la place de l'Alma, l'avenue Montaigne et enfin les Champs-Elysées.

Le circuit des Champs Elysées est à parcourir huit fois : avenue des Champs Elysées, place Charles de Gaulle, avenue des Champs Elysées, place de la Concorde, quai des Tuileries, avenue du Général Lemonnier (en souterrain), place des Pyramides, rue de Rivoli, place de la Concorde. L'arrivée est prévue aux alentours de 19h.

Stationnement interdit sur le parcours

Dès samedi 28 juillet à partir de 22h00, le stationnement est interdit dans les Hauts-de-Seine sur l'itinéraire du Tour.

A partir de 12h00 dimanche, le stationnement est interdit sur tout le parcours à Paris et sur toutes les voies transversales des Champs-Elysées. Toutes les voitures qui ne respecteront pas ce périmètre de sécurité seront enlevées.

Un vaste périmètre interdit à la circulation

A Paris, la circulation sera interdite dimanche de 9h30 à 23h à l'intérieur du périmètre sur le cicruit des Champs-Elysées et ses abords - qui comprend la rue de Presbourg, rue de Tilsit, avenue de Friedland, rue du Faubourg Saint-Honoré, rue Saint-Honoré, rue de l’Echelle, rue de Rivol, guichets de Rohan, place du Carrousel, guichets du Carrousel, quai des Tuileries, pont Royal, quai Anatole France, quai d’Orsay, pont des Invalides, place du Canada, rue François 1er, avenue George V, rue Vernet.

La partie basse de l’avenue des Champs Elysées sera également interdite à la circulation entre les places de la Concorde (exclue) et Clemenceau (exclue) de 9h30.

Les restrictions de circulation snt étendues à la rue François 1er, quai d’Orsay, rue Fabert, rue de l’Université, place du Président Edouard Herriot, rue Aristide Briand, rue de Lille, rue des Saints Pères, quai Malaquais, pont Neuf, quai du Louvre, rue de l’Amiral de Coligny, rue de Rivoli, place du Palais Royal, rue Saint Honoré.

La voie Georges Pompidou sera également neutralisée à compter de 14h00.

Dans les transports en commun

Pour les transports en commun, dimanche, les lignes de bus qui sont sur le parcours sont déviées.

Dans le métro, plusieurs stations sont fermées temporairement dimanche : Tuileries (ligne 1, entre 14h et 17h), Concorde (ligne 1, 8 et 12, à partir de 7h), Champs Elysées Clemenceau (ligne 1 et 13, toute la journée), Franklin Roosevelt (ligne 1 et 9, à partir de 09h00), George V (ligne 1, à partir de 09h00).

La préfecture de Police conseille aux usagers de privilégier les transports en commun et aux automobilistes de différer leurs déplacements ou de contourner très largement l’itinéraire de la course.

Dispositif de sécurité renforcé

Un périmètre de protection est instauré le dimanche 29 juillet 2018 à compter de 11 heures et jusqu’à 20 heures.

Il est délimité comme suit : Place Charles-de-Gaulle, avenue des Champs-Elysées, rond-point des Champs- Elysées/Marcel Dassault, avenue Matignon (partie comprise entre le rond-point des Champs- Elysées/Marcel Dassault et l’avenue Gabriel), avenue Gabriel, place de la Concorde, rue Royale (partie comprise entre la rue du Faubourg Saint-Honoré et la place de la Concorde), place de la Concorde, rue de Rivoli (dans la partie comprise entre la place de la Concorde et l’avenue du général Lemonnier), cours la Reine (dans la partie comprise entre la place de la Concorde et l’avenue Winston Churchill), avenue du général Eisenhower, avenue Franklin Roosvelt (dans la partie comprise entre l’avenue du général Eisenhower et le rond-point des Champs-Elysées.

Dans ce périmètre donnant accès au secteur des Champs-Elysées (8e), un dispositif de barrières, de filtrage et de pré-filtrage est installé afin d’accueillir les spectateurs qui assisteront à cet événement.

Les mesures de sécurité seront particulièrement importantes. La préfecture a renforcé plusieurs mesures. Les contrôles d'identité vont se multiplier. La police pourra fouiller les bagages, regarder dans les voitures, même celles qui sont en stationnement. Les bouteilles de verre, les boissons alcoolisées, les artifices, les signes et autres drapeaux affichant des opinions religieuses ou politiques sont interdits.