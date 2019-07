Tour de France 2019 à Toulouse : la fierté des habitants de Bagatelle, et des Média Pitchounes

Toulouse, France

La fête du Tour ce jeudi à Toulouse, et plus particulièrement à Bagatelle : après le départ du Stadium, les coureurs sont partis en défilé dans ce quartier prioritaire, avant le départ réel donné un peu plus loin, au sud de la ville. Ce passage là, au coeur du quartier, les Media Pitchounes l'attendaient depuis des années. L'association permet aux jeunes de jouer aux apprentis reporters sur les routes du Tour, et tout au long de l'année, elle travaille sur la citoyenneté par le sport. Depuis dix ans, elle militait pour que le départ d'une étape soit organisée dans le quartier. Faute de places pour le village-départ et les centaines de véhicules, le départ a été donné du Stadium, mais le convoi des suiveurs et des coureurs est bien passé par Bagatelle.

"La larme, elle n'était pas loin du tout" - Laurent Girard, fondateur des Média Pitchounes

Ce jeudi matin il y avait donc des sourires, mais surtout beaucoup d'émotion, notamment dans le regard de Laurent Girard, le fondateur de l'association : "la larme, elle n'était pas loin du tout. Mais ce n'est pas parce que le Tour passe, c'est parce que je vois les gamins pleurer (de bonheur). On voit que ça les a pris à coeur, vraiment".

"Je suis trop fière et trop heureuse" - Hayet, 17 ans

Les adolescents ont formé une ligne sur le trottoir avant l'arrivée du peloton, ils se sont tenus par les épaules, pour ce moment qu'ils attendaient tant. Hayet, 17 ans, a fondu en larmes quand elle a vu les véhicules du Tour arriver en haut de sa rue : "je suis trop fière et trop heureuse. C'est un des plus beaux jours de ma vie !"