Tour de France 2019 : les dispositifs de sécurité mis en place sur les routes de Savoie

Le Tour de France arrive en Savoie cette semaine pour trois arrivées et deux départs. Le peloton sera à Valloire dès jeudi 25 juillet. Tout est mis en place pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions, pour les coureurs, les spectateurs et la population.

Le passage du Tour de France représente un enjeu touristique et économique important pour la Savoie. Plus de 10.000 spectateurs sont attendus à Valloire jeudi, plus de 40.000 à Tignes vendredi et plus de 70.000 à Val Thorens samedi. La logistique est énorme pour assurer la sécurité.

Les coulisses du Tour : les dispositifs de sécurité et de secours

Au plus fort de l'évènement, près de 800 personnes seront mobilisées sur chacune des étapes : gendarmes, policiers, pompiers, SAMU, service des routes.

"La préfecture coordonne les différents services pour que tous les risques soient pris en compte : les risques liés aux troubles à l’ordre public, les risques liés au terrorisme ou encore les incidents liés à la circulation" – Louis Laugier, préfet de la Savoie

Les différents services de l’État mobilisés sont réunis au Poste de commandement inter-services. Cette structure de commandement est créée dans chaque ville départ et arrivée d’une étape. Parallèlement, des dispositifs de sécurité et de secours sont prépositionnés sur les secteurs dont les accès pourraient être limités en raison des restrictions de circulation en vigueur.

Les effectifs mobilisés en Savoie pour les étapes du Tour de France :

Insolite : les bottes de pailles utilisées pour protéger la caravane publicitaire et les coureurs !

Niveau sécurité, il y a donc du beau monde : la garde républicaine, le GIGN, les équipes locales de la gendarmerie et de la police et aussi des bottes de paille ! Pour les trois étapes du Tour organisée en Savoie, 400 à 500 bottes de pailles sont utilisées. En fait, ces bottes, enveloppées dans des sacs rouges et blancs se voient de loin et sont installées sur tous les obstacles jugés dangereux : des panneaux situés à des endroits dangereux ou le long d’une maison quand la route se rétrécie subitement.

"En cas de chute d’un coureur : ça fait moins mal de tomber contre une botte de paille que contre un panneau métallique au milieu d’un rond-point" – Alain Baudet, l'un des responsables des routes au Département

Il faut donc que ces bottes de pailles soient bien fixées et ce n’est pas toujours facile, les agents du département ont une certaine habitude et trouvent toujours, une gouttière, un volet pour attacher la botte de paille. Après le passage du Tour de France, tout ce fourrage est évidement ramassé et sera redistribué... à nos chers bovins !