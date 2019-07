Tour de France 2019 : une arrivée historique à Valloire, jeudi 25 juillet

La 18e étape du Tour de France emmène les coureurs d’Embrun (Hautes-Alpes) à Valloire (Savoie). La station de Maurienne est ville d’arrivée pour la première fois ! Une grande fierté pour le maire et les habitants. "C'est extraordinaire ! "

C'est la première fois que la commune de Valloire accueille une arrivée, alors que le village a été traversée par le peloton des dizaines de fois. Toute la commune et les habitants se préparent pour l’évènement depuis plusieurs mois.

10 000 personnes sont attendues à Valloire

Pour le maire, Jean Pierre Rougeaux, le Tour « c’est une des plus belles épreuve au monde. Et j’ajoute, de façon un peu triviale aussi, que c’est une sorte de reconnaissance du ventre, le tour est passé environ 70 fois à Valloire et à chaque fois, cela développe l’économique de façon extraordinaire ».

C’est un honneur d’être ville-étape, cela crée une grosse notoriété. On sait que l'après Tour de France dure plusieurs années – Jean Pierre Rougeaux le maire de Valloire.

Au niveau organisation Valloire est ville d’arrivée, mais toute la logistique est gérée dans la vallée, à Saint-Michel-de-Maurienne. Car la station ne peut pas accueillir les camions semi-remorques qui accompagnent le Tour, ni par exemple la salle de presse aux 130 journalistes ! Valloire reçoit les coureurs, Saint-Michel toute la logistique !

Des rencontres insolites

Dans la station de très nombreux cyclistes amateurs mais très bien entraînés viennent repérer et même faire cette 18e étape. Un matin, le maire a rencontré un cycliste allemand, très attachant. Il raconte « aujourd’hui, j’ai croisé dans un hôtel, cet allemand, dont le père avait couru deux Tour de France avec Gino Bartali. C’est quelque chose d’extraordinaire ! Et ce monsieur m’a expliqué que pour lui ce Tour était comme un pèlerinage, en souvenir de son père. Tout ça, c’est exceptionnel »

Venir à Valloire pour voir les coureurs et avoir un autographe !

Les cyclistes sont attendus un peu avant 17h jeudi, entre 16h58 selon les organisateurs et 17h41. Pour les voir donc, il faut s'y prendre le matin :

De Bonneval-sur-Arc au Pont Saint Charles (via Col de l’Iseran) : fermeture dans les deux sens du jeudi 25 juillet à 20h00 au vendredi 26 juillet à 17h00 de la RD902.

Agglomération de Saint-Jean-de-Maurienne : rue de la Libération, rue de la République, rue de la Bastille et rue Louis Sibué, fermeture du jeudi 25 juillet à 19h00 au 26 juillet à 17h00.