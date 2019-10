Tour de France 2020 à Poitiers et Chauvigny : "Un cadeau du ciel" pour les amateurs de vélo

C'est officiel depuis ce mardi matin, le parcours de la Grande Boucle en 2020 emmènera le peloton dans la Vienne à Poitiers et Chauvigny, pour le plus grand bonheur des adeptes de la petite reine.

Pour Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, l'organisation du Tour Poitou-Charentes démontre chaque année l'expérience et la passion de cette terre de vélo qu'est la Vienne.

"Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins..." A 80 ans, Monique n'arrête plus de chanter. Cette retraitée de Chauvigny est aux anges depuis qu'elle a appris que la neuvième étape du Tour de France 2020 partira de sa ville, elle se voit déjà encourager les coureurs sur la ligne de départ. "Allez, bravo... Allez Poulidor !"

"Le Tour de France, la plus belle course de vélo au monde à Chauvigny, c'est merveilleux ! C'est un don du ciel ! C'est magnifique ! Je crois qu'on va tous faire la fête !" - Patrick, retraité chauvinois

"Ce sera chouette, promet Jacqueline, une retraitée qui avait jadis traverser la France pour aller au Tourmalet avec son mari aujourd'hui décédée. Pour une fois qu'on pourra voir le Tour ici à Chauvigny, on est fier pour la ville et aussi pour les environs; notre région est très jolie, notre vieux château, nos belles églises passeront à la télé, ça sera super."

Serveur au bar le Havana à Chauvigny, Baptiste assure que personne de la caravane du Tour ne mourra de soif. "On aura suffisamment de boissons, et comme c'est un départ, il va y avoir foule et les bars, ils vont tourner!" "Ça fait un moment que la ville le demande, donc bravo à Gérard", lance la patronne de l'Espérance, un bar PMU du centre-ville, au maire de Chauvigny Gérard Herbert.

"Cocorico vive le Tour de France à Poitiers" lance Marylène

Avant de pédaler à Chauvigny, le Tour de France aura fait un crochet dans les Deux-Sèvres en traversant le Marais Poitevin. Mais c'est surtout son retour dans la cité aux cents clochers qui fera date. Pour la première fois depuis 1978, Poitiers sera ville arrivée du Tour de France lors de la 8eme étape partie de Châtelaillon-Plage.

Les coureurs sont attendus avenue Kennedy aux Couronneries pour un sprint final sur "une belle ligne droite de 1.500 mètres, l'une des plus longues de ce Tour", ajoute Christian Prudhomme. "J'attends ça avec impatience maintenant", confie Danielle, une habitante des Couronneries.

"Ça fait longtemps que le Tour ne s'était pas arrêté ici, je l'avais vu partir du Futuroscope. C'est très bien qu'il revienne ! On oublie tous nos problèmes quand il y a un événement pareil" - Hélène

"Poitiers, c'est une ville plutôt jeune, donc il y a de fortes chances que ça marche très bien", remarque Cédric, un éducateur du quartier des Couronneries. Etudiants en Staps, Alexis et Baptiste saluent également l'arrivée du Tour à Poitiers. "Carrément ! En plus cette année, je compte travailler dans la caravane donc si on passe pas loin de chez nous, c'est cool!"

Certains passants regrettent au contraire le coût pour la ville de Poitiers (120.000 euros). "Ça pourrait être utilisé ailleurs, on a plein de problèmes de logement, de choses comme ça, 120.000 euros, ça fait beaucoup", calcule Daniel.

Les retombées économiques sont déjà là, lui répond Gilbert. "Les commerces vont travailler, les hôtels sont déjà tous réservés, les spectateurs seront là, les enfants ramasseront les bonbons de la caravane, non ce n'est pas de l'argent gaspillé", veut croire le retraité, dont le neveu n'est autre que William Bonnet, l'un des coéquipiers de Thibault Pinot au sein de la FDJ.