Tour de France 2020 : une aide-soignante du CHU de Poitiers invitée d'honneur de la 11e étape

Aide-soignante engagée dans la lutte contre le Covid-19, Mélanie va pouvoir suivre la 11e étape entre Châtelaillon-Plage et Poitiers au cœur de la caravane du Tour de France. Cette poitevine a été tirée au sort dans le cadre de l'opération solidaire "Le Repos des Héros".

Mélanie et son mari Hubert vont suivre la 11ème étape du Tour de France aux premières loges, dans le cadre de l'opération "Le Repos des Héros"

Elle a laissé sa blouse bleue au CHU de Poitiers mais elle emporte quand même sa casquette floquée de l'écusson "Collectif Santé en Danger". Mélanie, aide-soignante depuis un quart de siècle, est ce mercredi l'une des invités d'honneur de la 11ème étape du Tour de France entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. Elle et son époux, Hubert, vont traverser la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne avant le passage du peloton, juchés sur un char de la caravane de la Grande Boucle.

"Pour moi c'est une chance, je suis très flattée mais je représente tous les soignants !"

Cette invitation sonne comme une récompense pour la lutte acharnée des soignants contre l'épidémie de coronavirus. Affectée au service de réanimation et en bloc opératoire, Mélanie a travaillé au plus près des malades sous assistance respiratoire. Par crainte de contaminer ses proches, elle n'a pas hésité à prendre un logement loin de chez elle. Mais ne lui parlez pas de récompense.

"Non c'est pas du tout mon ressenti, une récompense de quoi ? En fait, on a fait notre travail !"

"Nous serons dans le char du Béarn Pyrénées avec la mascotte Henri IV ! C'est l'association du Béarn qui a mis le "Repos des Héros" en place", explique Mélanie, qui confie ne pas être une spécialiste du vélo. Et c'est un euphémisme.

"Faut que je sois honnête ? Le Tour de France, je ne m'y suis jamais intéressée"

L'aide-soignante âgée de 40 ans va néanmoins goûter au spectacle. "Pour moi, c'est un rassemblement, avec de la joie de vivre, de la bonne ambiance avec les fans sur le bord des routes". Son mari Hubert lui n'est pas un novice. "Oui moi j'ai toujours suivi les étapes du Tour à la télé donc là je pense qu'on va passer un très bon moment, sportivement et émotionnellement, dans notre Poitou !"