Tour de France 2021 : à Redon, probable ville départ, la fierté d'accueillir la Grande Boucle

Le parcours du Tour de France 2021 est officialisé ce dimanche soir dans l'émission Stade 2 sur France 3. La traditionnelle conférence de presse, prévue en milieu de semaine, a du être annulée en raison de la crise sanitaire. On sait déjà que le Tour partira de Brest le 26 juin et restera 4 jours en Bretagne avec une étape dans chaque département. Le 29 juin 2021, les coureurs partiront de Redon direction Fougères et traverseront toute l'Ille-et-Vilaine.

Joie et fierté

La Grande Boucle avait fait étape à Redon le 4 juillet 2011 et la ville était noire de monde sous un soleil généreux; les coureurs venaient d'Olonne-sur-Mer. "C'était un grand moment et on en a profité du matin et même jusqu'au soir car le groupe Tri Yann était en concert en soirée" raconte Pierre Gicquel qui en tant que président de l'association Redon olympique cycliste était aux premières loges ce jour-là "c'était un grand moment de fête et je ne l'ai pas oublié". Depuis le Tour est passé deux fois à Redon, en 2013 et en 2018 mais il ne s'est pas arrêté. Cette fois-ci il s'agira d'un départ "toute la matinée, on verra les coureurs qui se préparent et on aura la possibilité d'aller sur le village départ".

Une bonne image pour Redon

Pour Redon, le Tour de France est en tout cas une bonne opération en terme d'image "grâce à la télévision, on a donné une bonne image du pays de Redon" assure Jean-Paul Lavigne président d'honneur de l'association. "On a aussi une fréquentation nouvelle à Redon grâce au Tour".