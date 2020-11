Tour de France 2021 : ASO, l'organisation, viendra en Mayenne début décembre

Le Tour de France 2021 se prépare dès maintenant en Mayenne. Le 1er et le 2 décembre, une délégation de ASO (Amaury Sport Organisation) viendra sur le parcours du contre-la-montre prévu entre Changé et Laval le mercredi 30 juin prochain.

Passage de Hugo Hofstetter lors de la 20e étape du Tour de France 2020, lors du contre-la-montre entre Lure et La Planche des Belles Filles en Haute-Saône

Des membres de la société ASO, en charge de l'organisation du Tour de France, seront présents les 1er et 2 décembre en Mayenne, pour peaufiner les derniers réglages techniques avant l'accueil du contre-la-montre individuel du 30 juin prochain 2021.

La délégation visitera par exemple Espace Mayenne et surtout l'extérieur de la nouvelle enceinte où l'arrivée de cette cinquième étape entre Changé et Laval s'effectuera. ASO traversera aussi une nouvelle fois les six communes qu'emprunteront les coureurs, un par un, lors du passage du Tour de France dans l'agglomération de Laval.

Près de 1.200 véhicules du Tour de France sont attendus le 30 juin 2021. Réglages techniques et dernières réunions avec les élus donc. ASO reviendra ensuite en Mayenne la veille du contre-la-montre.