Tour de France 2021 : c'est confirmé, il y aura bien un départ et une arrivée à Nîmes !

La fin du suspens. La prochaine édition du Tour de France passera par Nîmes, avec un départ et une arrivée. L'organisation de la plus grande course cycliste du monde vient de dévoiler le parcours officiel.

C'est une rumeur qui laissait peu de place au suspens, c'est désormais officiel. Le Tour de France passera bien sur les routes du Gard. Il y aura une arrivée et un départ à Nîmes. L'organisation de la plus grande course cycliste du monde a levé le voile sur le parcours officiel ce dimanche 2 novembre.

Le vendredi 9 juillet, les coureurs partis de Saint-Paul-Trois-Châteaux arriveront à Nîmes, pour la 12e étape (161 km). Le lendemain, ils repartiront de Nîmes en direction de Carcassonne (220 km).

Pour cette 108e édition, les équipes vont parcourir au total 3.383 km : six étapes de montagne avec trois arrivées en altitude, six étapes accidentées, huit étapes de plaine, deux contre-la-montre individuels et deux jours de repos.