Tour de France 2021 : "Cette année encore, ça ne sera pas une vraie ferveur populaire" dit Julien Jurdie

Le Tour de France 2021 s'élance de Brest ce samedi. Une 108 ème édition encore soumise à de fortes contraintes sanitaires, Covid-19 oblige. "Les restrictions sont toujours présentes sur la course, nous sommes dans une bulle avec interdiction de côtoyer le public, interdiction de voir les amis ou la famille", explique ce vendredi matin Julien Jurdie, Stéphanois et directeur sportif de l'équipe savoyarde AG2R Citroën Team, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Le port du masque est obligatoire dans les voitures, dans le bus, les paddocks sont fermés au public, donc malgré tout, ce n'est pas encore la vraie ferveur populaire comme l'est le Tour de France habituellement."

Des tests obligatoires malgré les vaccins

"Les coureurs et les équipes auront deux tests PCR par semaine ces trois prochaines semaines", détaille le directeur sportif. "La grande partie de la caravane du Tour est vaccinée, mais malgré ça, on a l'obligation de faire des tests." Le public, lui, sera soumis au pass sanitaire lors des départs et des arrivées d'étapes, avec obligation de présenter une attestation vaccinale complète, un test PCR ou un test antigénique négatifs de moins de 48 heures. "Mais on sait qu'il y aura du monde sur le bord des routes pour encourager les coureurs. C'est important pour eux et pour la caravane."

"Si on est dans le top 20, on sera très content"

Ce Tour 2021, c'est aussi le premier de l'équipe AG2R Citroën Team sans Romain Bardet, mais ce n'est pas un problème pour Julien Jurdie. "L'équipe a existé avant Romain et elle continuera d'exister après, même si on va courir différemment. On a vraiment une belle équipe au départ et on va mettre la priorité sur les victoires d'étapes, on a des coureurs qui peuvent le faire, comme Greg Van Avermaet ou Benoît Cosnefroy. On va aussi disputer le classement général, parce que c'est l'ADN de l'équipe, puisqu'on est monté trois fois sur le podium en 10 ans. Si on est dans le top 20, on sera très content. On va aborder ce Tour de France avec beaucoup d'ambition sur les victoires d'étapes."