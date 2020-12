Tour de France 2021 : Christian Prudhomme promet une magnifique fête en Bretagne et à Brest

Les organisateurs du Tour de France sont venus à Brest ce mercredi à moins de 200 jours du grand départ de la plus grande course cycliste du monde. Brest reçoit le départ pour la 4° fois, c'est un record. Seule Paris a déjà vécu cela.

"Le 26 juin prochain, c'est demain"à l'échelle d'un événement comme celui-ci rappelle Christian Prudhomme. Le patron du Tour qui s'est plongé dans quelques souvenirs en revenant dans la cité du Ponant : "J'étais venu pour mon premier reportage, lorsque j'étais jeune journaliste, pour un certain Bernard Hinault".

Un 1e maillot jaune "puncheur" à Landerneau

Au-delà de l'aspect logistique (village départ au parc à Chaînes, fan park Place de la Liberté, parcours, départ réel à Plougastel), Christian Prudhomme vante aussi les atouts de la Bretagne, terre de cyclisme : "Les deux premières étapes sont pour des puncheurs et on pense tout de suite au champion du monde actuel, Julian Alaphillipe mais aussi à des coureurs bretons qui ont les qualités requises et qui connaissent les routes comme Valentin Madouas". Et Christian Prudhomme de citer la terrible côte de la Fosse-aux-loups qui sera le juge de paix pour déterminer le premier maillot jaune de l'édition 2021 à Landerneau.

Les deux autres étapes seront promises aux sprinteurs : "C'est un parcours équilibré qui permet de voir l'ensemble de la Bretagne avec des villes que l'on avait traversées comme Pontivy" explique Christian Prudhomme.

Reste l'incertitude de la situation sanitaire. Le patron du Tour est confiant mais prêt à s'adapter : "On a désormais hélas l'expérience d'organiser des courses malgré les contraintes".