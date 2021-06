Tour de France 2021 : Cluses, ville départ de la 9e étape, se prépare à accueillir les coureurs et le public

Le Tour de France passera par Cluses cette année. Les coureurs arriveront samedi 3 juillet du Grand-Bornand, et repartiront le dimanche pour la neuvième étape jusqu'à Tignes. La ville se prépare à ce moment festif, notamment en décorant ses rues et rond-points.

Vélos en bois, décorations florales... les rues clusiennes s'habillent pour accueillir le Tour de France le samedi 3 et le dimanche 4 juillet. Cluses est ville départ de la neuvième étape en direction de Tignes. La dernière fois que le Tour était passé par la ville haut-savoyarde, c'était en 2002.

"Il y a encore quelques petits travaux pour que tout soit en ordre le jour J", explique Julien Oliero, responsable du cadre vie au centre technique municipal de Cluses. Mais quasiment tout est prêt : l'espace pour accueillir le village a été dégagé, des portions de route ont été refaites et des décorations ont été dispatchées un peu partout pour colorer la ville.

Une gourde géante est installée devant la mairie © Radio France - Justine Leblond

Chaque rond-point a été décoré. Sur celui de l'avenue Georges Clémenceau par exemple, on voit "une décoration avec un vélo et des rouages pour symboliser le décolletage et la vallée de l'Arve. On voit aussi des cyclistes, un qui porte le maillot jaune et un le maillot de champion du monde pour faire un petit clin d'oeil à Julian Alaphilippe."

Toutes les décorations florales sont faites aux couleurs des maillots du Tour : vert pour le meilleur sprinteur, jaune pour le maillot jaune, blanc pour meilleur jaune...

Des vélos sont installés sur différentes places de la ville © Radio France - Justine Leblond

A la sortie de la ville, pour "symboliser le Tour", une nouvelle mosaïque a été installée sur laquelle on lit "Cluses aime le Tour".

Ces décorations, qui viennent colorer la ville, donnent le sourire aux habitants, qu'ils soient petits ou grands ! "C'est cool ça enchante la ville !" commente Timéo, 11 ans, tandis que Guillaume, 40 ans, reconnaît que "ça donne de la gaieté" même s'il aimerait en voir encore plus.

Une pâtisserie créée spécialement pour l'occasion

Une pâtisserie a même été imaginée pour l'événement : Le "Cluses-Tignes". Elle sera en vente dans 16 boulangeries de la ville. "Il ressemble à un petit gâteau, et pourtant c'est un fond de tartelette", explique Roland Zanin, pâtissier à Cluses. C'est lui qui a imaginé la pâtisserie. "C'est une pâte sablée aux amandes, avec une compotée de framboises et une crème citron avec du yozu." Le tout recouvert par un autre morceau de pâte sablée et un décor en chocolat.