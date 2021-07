Tour 2021 à Libourne : "une des 3 ou 4 plus belles étapes" selon Franck Ferrand

Onze ans que le Tour de France n'avait pas mis une roue en Gironde. Il revient avec deux étapes ce vendredi et samedi : Mourenx/Libourne et Libourne/Saint Emilion. Le patrimoine sera mis à l'honneur "si les coureurs m'en laissent le temps" dit Franck Ferrand le consultant de France Télévisions.

Le monsieur histoire et patrimoine, consultant France Télévisions sur le Tour de France, demande aux girondins d'être "indulgents" parce qu'il ne pourra pas tout montrer ! Franck Ferrand s'est confié avant l'arrivée à Libourne, pour les deux dernières étapes qui consacre la Gironde, avant l'arrivée sur les Champs Elysées à Paris.

France Bleu Gironde : avez-vous déjà coché les éléments du patrimoine que vous allez mettre en valeur pour les deux étapes en Gironde ?

Franck Ferrand : si les coureurs m'en laissent le temps, parce que vous avez remarqué que cette édition est particulièrement sportive, je vais mettre en avant toutes les beautés que nous allons croiser en route. C'est une des 3 ou 4 plus belles étapes de ce Tour. Je vais parler de Libourne mais également des vignobles du Sauternais comme le château Yquem. Il y aura aussi des choses moins attendues peut-être. On passera par exemple, sur cette étape Mourenx/Libourne, par le château de Roquetaillade et j'espère que nous aurons le temps de nous y attarder. Tout comme Brassempouy (dans les Landes), ce sera l'occasion d'évoquer le paléolithique et la dame de Brassempouy.

Vos interventions sont plus ou moins importantes, plus ou moins longues en fonction de l'intérêt de la course. Pas simple à gérer et à accepter ?

C'est un travail de corde raide et c'est bien que les auditeurs et téléspectateurs l'entendent. Je reçois des critiques régulièrement, que je peux entendre, mais il faut bien comprendre que l'on ne peut pas toujours parler de tout comme on le voudrait. Je dois prendre en compte diverses contraintes : la disponibilité des hélicoptères, les incidents de course, l'antenne c'est à dire les publicités les jeux etc, et l'équilibre dans le propos. Si j'ai déjà parlé de quatre églises romanes, il y a peu de chance que je montre la cinquième c'est vrai. Il y a beaucoup de contraintes à gérer en direct dans un temps très restreint. C'est un stress considérable. C'est passionnant. Et parfois certains trésors passent à l'as, hélas !

Vous avez des plaintes parfois dites-vous, et avez-vous du lobbying en amont pour parler de tel ou tel lieu ? Par exemple, le maire de Cadillac s'inquiète de la façon dont sera filmée sa commune !

(Rires) Ne lui dites pas surtout de m'adresser un mail, parce que j'en ai déjà pas mal et surtout sur cette étape ! Qu'il se rassure, le château sera montré et d'ailleurs j'aurais peut-être l'occasion de parler du duc d'Epernon. J'espère ne pas commettre trop d'impairs et ne pas trop décevoir les maires des différentes communes. C'est difficile de satisfaire tout le monde, vraiment !

Pour l'étape de samedi, le contre-la-montre entre Libourne et Saint Emilion, comment trouver sa place et ne pas se répéter à chaque passage individuel des coureurs ?

Est-ce que j'ai le droit de vous dire que ce n'est pas mon jour préféré le contre-la-montre... C'est vraiment une journée où la priorité est donnée à la course elle-même. Les commentateurs sportifs ont beaucoup de choses à dire et c'est normal. Et le paysage étant restreint et passant en boucle, et vite en prime, il y a relativement peu d'espace ! Il faut bien reconnaître que je ne suis pas persuadé de pouvoir mettre en avant, comme je l'aurais aimé, le secteur de Pomerol ou de Saint Emilion ! J'espère que l'on pourra montrer au moins l'église monolithe de St Emilion. Je ne pourrais sans doute pas dire tout ce que je souhaite. Il faut que les gens soient indulgents.

Vous êtes le plus populaire des consultants de France Télévision sur ce Tour. Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est le tour de la France et pas seulement une compétition ?

Oui, c'est Antoine Blondin je crois, qui le disait et c'est comme ça que je conçois cette épreuve qui remporte un énorme succès à l'échelle mondiale d'ailleurs. Non seulement elle est passionnante sur un plan sportif mais aussi parce qu'elle permet de profiter de l'infinie variété et de l'incroyable splendeur de notre pays.