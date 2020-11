Tour de France 2021 en Mayenne : "C'est tout bénef", expliquent les petites communes

Le contre-la-montre individuel du Tour de France 2021, entre Changé et Laval le mercredi 30 juin, traversera quatre communes de la Mayenne de moins de 10.000 habitants. Une chance inouïe économiquement et en termes d'attractivité.

Vingt-deux ans après, la Mayenne va donc accueillir une étape du Tour de France 2021. Elle aura lieu le mercredi 30 juin 2021, entre Changé et Laval, pour un contre-la-montre individuel de 27,3 kilomètres. Une opportunité incroyable pour le département mais aussi pour les quatre villages que les coureurs traverseront : Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné et Bonchamp-lès-Laval. Leurs élus n'hésitent pas à parler de jackpot.

D'autant que les communes citées n'ont pas engagé d'argent public pour l'instant dans l'événement. "Nous l'évoquions en bureau communautaire la semaine dernière : les impacts budgétaires pour nos deux communes [Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-le-Fouilloux] seront à priori nuls, à part l'investissement que nous voudrons bien réaliser pour des décorations ou des manifestations ponctuelles (...). C'est tout bénef'" explique Olivier Barré, le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne.

Les élus comme le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, ont l'habitude de dire qu'un euro investi c'est neuf euros de retombées économiques. La cerise sur le gâteau pour Gwénaël Poisson , le maire de Bonchamp-lès-Laval, est d'avoir en plus un contre-la-montre individuel. "Sur une étape classique du Tour de France, on voit le peloton passer à un instant T et le spectacle s'arrête. Alors que le 30 juin, chez nous, il y aura un spectacle continu. Les gens vont avoir le temps de voir passer les coureurs et de les reconnaître. Tout cela va s'étaler sur la journée. C'est positif", s'enthousiasme l'élu. Les villages cités ci-dessus auront donc le privilège d'être filmés à plusieurs reprises par les hélicoptères du Tour de France. un gain inestimable également.

Qui paie ? Et combien ?

Ce n'est qu'un budget prévisionnel, mais à ce jour le conseil départemental versera à Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur de la Grande Boucle, la somme de 180.000 euros (TTC) pour la réception du Tour de France en Mayenne. Laval Agglo prévoit 40.000 euros d'investissement et les villes de Changé et Laval mettront la main à la poche à hauteur de 10.000 euros chacune.

Dans les prochaines semaines, les élus des communes mayennaises concernées par le Tour de France recevront le cahier des charges d'ASO.