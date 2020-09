Tour de France 2021 en Mayenne : un contre-la-montre par équipes est envisagé

Le Tour de France devrait passer en Mayenne l'an prochain. Le président du Conseil Départemental, Olivier Richefou, a même évoqué l'Espace Mayenne à Laval pour accueillir le peloton et la caravane de la Grande Boucle. Comment et quand pourrait se dérouler une étape chez nous ?

Les champions cyclistes pourraient emprunter les routes mayennaises le mardi 29 juin ou le mercredi 30 juin, en provenance de Bretagne.

Première option : on parle d'un contre-la-montre par équipes qui partirait d'une commune d'Ille-et-Vilaine, Vitré est par exemple candidate pour accueillir le Tour. Seconde option, celle qui retient le plus l'attention : un contre-la-montre par équipes, une cinquantaine de kilomètres, dans le département. Départ et arrivée à l'Espace Mayenne avec un parcours dans la campagne mayennaise et éventuellement un passage dans le centre-ville de Laval.

Selon nos informations, de nombreux hôtels mayennais ont déjà reçu des pré-réservations de l'organisateur, ASO, pour la fin du mois de juin. Marc Madiot, le patron de l'équipe Groupama-FDJ, originaire de Renazé, que nous avons contacté, y croit plus que jamais.

Le Tour, c'est évidemment une très belle promotion pour un territoire avec des retombées économiques et touristiques et ça a aussi un prix. Pour les collectivités accueillant un départ, c'est 65 000 euros. Une arrivée plus de 100.000. La facture grimpe à 160 000 euros pour un départ et une arrivée.