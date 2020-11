Tour de France 2021 : le Grand-Bornand, Cluses, Tignes et Albertville comme villes étapes en Pays de Savoie

Fin du suspens, le parcours officiel du Tour de France 2021 a été dévoilé ce dimanche soir sur France 3. Le peloton attaquera la montagne par les Alpes, une semaine après le départ le 26 juin 2021 de Brest en Bretagne.

ASO

Le Grand-Bornand, Cluses, Tignes et Albertville

Chez nous en Pays de Savoie, les coureurs passeront d'abord par le Grand-Bornand, ville d'arrivée de la 8ème étape après un départ depuis Oyonnax, dans l'Ain. "Une arrivée par le Col de la Colombière, avec des pentes à 9% dans les 20 derniers kilomètres", précise Christian Prudhomme, le patron du tour.

Arrivée et journée de repos pour Tignes

Le lendemain le peloton partira de Cluses, où le Tour ne s'était plus arrêté depuis 2002. Direction la Haute-Tarentaise et Tignes "après un passage par le Col des Saisies, le Col du Pré puis le Cormet de Roselend", précise Christian Prudhomme. "Et puis nous voulions tenir notre promesse avec cette arrivée à Tignes", ajoute le patron du Tour de France. La station savoyarde avait en effet été privée d'arrivée lors de l'édition 2019 à cause d'un terrible orage et la route coupée par une coulée de boue entre Val-d'Isère et Tignes.

Le 5 juillet, tout le monde restera à Tignes pour s'offrir une journée de repos bien méritée à la montagne. Enfin le 6 juillet, les coureurs s'élanceront d'Albertville "pour quitter la montagne" direction Valence, dans la Drôme.