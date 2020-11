Tour de France 2021 : Tours accueillera le départ de la 6e étape

C'est enfin officiel : le Tour de France 2021 passera bien à Tours. La ville accueillera les cyclistes le 1er juillet, au départ de la 6e étape, avec une arrivée prévue à Châteauroux. "Le peloton passera par Amboise et par les châteaux de la Loire" explique ce dimanche soir le patron du Tour Christian Prudhomme qui a dévoilé le parcours complet de la 108e édition de la Grande Boucle dans l'émission Stade 2. Le Tour aura lieu du 26 juin au 18 juillet.

La 6e étape a été tracée pour les sprinteurs, en Indre-et-Loire et dans l'Indre. C'est une étape courte de 144 kilomètres en plaine, qui traversera les villes d'Amboise et de Chenonceau, avant d'arriver à Châteauroux.

"C'est une belle surprise. On est très heureux de cette bonne nouvelle", se réjouit Emmanuel Denis, le maire de Tours, qui a toujours rappelé sa volonté d'accueillir l'événement. Le Tour de France fera étape pour la neuvième fois de son histoire dans la capitale tourangelle, qui jusque-là, avait toujours été ville d'arrivée et de départ. "On sera simplement ville départ, mais c'est déjà une belle satisfaction. Ce 1er juillet sera une belle fête dans la ville", souhaite l'édile écologiste.

Une fête également pour le coureur tourangeau Cyril Lemoine, qui espère être au départ de la Grande Boucle, avec sa formation B&B Hotels-Vital Concept. "Quand on arrive à la maison, on préfère avoir un départ qu'une arrivée. On a plus le temps de voir les personnes qu'on connaît, alors qu'après une arrivée, on va directement dans le bus pour aller à l'hôtel et récupérer", note-t-il. La veille, le 30 juin, les coureurs disputeront un contre-la-montre entre Changé et Laval.

Les cyclistes du Tour n'ont pas fait étape à Tours depuis 2013. L'arrivée à Rochepinard avait alors sacré le sprinteur allemand Marcel Kittel.