INFO FRANCE BLEU - Tour de France 2022 : Saint-Étienne va accueillir la Grande boucle pendant deux jours

Les organisateurs du Tour de France présenteront le tracé de l'édition 2022 jeudi 14 octobre. On sait que le grand départ se fera de Copenhague au Danemark le 1er juillet. Et France Bleu est en mesure de vous l'annoncer : Saint-Étienne accueillera le Tour pendant deux jours

Pour confirmer l'information, il suffit de tenter de réserver une chambre d'hôtel pour la période concernée. En l'occurrence, de très nombreux hôtels de Saint-Étienne et de sa région sont déjà complets pour les nuits du 15 et du 16 juillet. C'est l'organisateur du Tour de France, ASO, qui prend toujours cette précaution bien en amont pour loger les équipes mais aussi toutes celles et ceux qui suivent le Tour pendant 3 semaines.

Saint-Étienne et le Tour, une histoire d'amour

La Grande Boucle à Saint-Étienne c'est presque une tradition pour la ville considérée comme la capitale du cycle. Ce sera la 24e fois qu'elle sera mise à l'honneur par ASO. La 3e fois depuis 2014. Et à chaque fois en tant que ville-étape, c'est à dire une arrivée le soir et un départ le lendemain.

Un contre-la-montre et un départ ?

Là, ce pourrait être pour une arrivée le 15 juillet, et le 16 juillet soit un contre la montre, soit une journée de repos, avant un départ le 17 juillet. L'ambition de la mairie de Saint-Etienne était d'obtenir un grand départ du Tour de France. Ce passage à Saint-Étienne sera une nouvelle fois l'occasion d'en convaincre les organisateurs.