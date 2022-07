Tour de France 2022 : Saint-Joseph, commune à 100 % investie pour accueillir le passage des cyclistes

Le maire, Fabrice Ducret (gauche), Jean-Marc Fabre, vice-président du FC Saint-Joseph-Saint-Martin et Alain Gonzalez, élu délégué aux sports, ont activement préparé le passage des cyclistes attendu vendredi 15 juillet 2022.

La 13e étape du Tour de France, ce vendredi 15 juillet est de passage chez nous dans la Loire avec l'arrivée prévue à Saint-Etienne. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses, avec ceux qui, dans le département, sont mobilisés pour accueillir les cyclistes.

Direction Saint-Joseph, commune de 2 000 habitants au sud du département, et d'abord sur le stade municipal. Le club veut profiter de la notoriété du Tour pour promouvoir son tournoi international annuel. Alors le vice-président du club Jean-Marc Fabre et plusieurs bénévoles se sont retroussés les manches pour créer un message géant sur le terrain qui espère-t-il, sera repéré par l'hélico du Tour et sa caméra.

Ensuite, à la municipalité, les techniciens sont aussi sur le pont pour sécuriser une partie du circuit, explique le maire de Saint-Joseph, Fabrice Ducret : "On signalise tout ce qui peut représenter un danger pour les coureurs : une barrière, un plot sur la voie et les balayeuses vont aussi nettoyer la route."

Le passage du Tour de France 2022 traverse ce vendredi 15 juillet les villes de Saint-Joseph et Rive-de-Gier. Attention donc aux changements de règles de stationnement ! © Radio France - Mathilde Errard

Et pour terminer les équipes d'une entreprise qui travaille sur le Tour va camper près du gymnase de la commune avec une mise à disposition des vestiaires et des douches, "ils vont avoir accès au minimum sanitaire pour passer la nuit. C'est se rendre disponible au maximum parce qu'on verra peut-être le Tour passer qu'une seule fois sur la commune", ajoute le maire.

La ville voisine, Rive-de-Gier compte aussi profiter à 100 % du tour avec des animations prévues vendredi place de la libération entre 10h et 18h ! Plus de détails sur le site de la Ville.