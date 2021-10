Tour de France 2022 : un nouveau départ de Tomblaine, "c'est du rêve !"

Le Tour de France à Tomblaine l'été prochain, c'est confirmé. La Grande Boucle, qui partira de Copenhague (Danemark) le 1er juillet, s'élancera de Tomblaine le 8. Une 7è étape jusqu'à La super Planche des Belles Filles, longue de 176 km. C'est la troisième fois que Tomblaine est ville départ du tour après 2012 et 2014.

Environ 150 personnes ont assisté à l'annonce du parcours © Radio France - Isabelle Baudriller

L'officialisation de la nouvelle a été vécue ce jeudi midi à l'Espace Jean Jaurès de la ville. Environ 150 personnes, dont les enfants des écoles et les aînés du foyer Marcel Grandclerc, ont suivi sur grand écran l'annonce du parcours. Une salve d'applaudissements a accueilli le nom de Tomblaine. "Je suis contente parce que c'est notre ville !" se réjouit Alia, en CM2. "Je ne le louperai pas. Pour rien !", ajoute Maryse, mamie fan du tour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La joie des Tomblainois d'accueillir à nouveau le Tour de France Copier

Claude, lui aussi, est un Tomblainois heureux : "Ça rappelle l'enfance, où on allait voir le Tour de France sur le bord des routes avec les parents comme tout le monde. J'ai toujours été passionné de vélo."

Je ne suis pas un grand cycliste, je pédale deux fois moins vite, voire trois fois moins vite que les coureurs professionnels ! Mais j'adore ça et c'est du rêve tout ça ! - Claude

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Francis s'apprête à donner un coup de main pour les préparatifs et s'en réjouit déjà : "Il y a une ambiance folle, ça fait du bien !" Quel est le secret de Tomblaine pour capter ainsi l'attention des organisateurs de la grande boucle ? "L'énergie, l'enthousiasme et l'envie toujours de faire des choses sensationnelles, extraordinaires pour la population", s'exclame Sylvie Kurt, adjointe au maire en charge de la culture. "Le jour J, on sera super prêt !" affirme-t-elle.

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : le parcours de la 7e étape entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles