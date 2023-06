Tour de France 2023 : avant le grand départ, Bilbao entre "amour pasionné" du vélo et haine des embouteillages

Devant le maillot jaune géant le long du fleuve Nervion, Itxaso Erroteta, l'adjointe aux sports de Bilbao, file la métaphore du couple amoureux : "La relation entre le Tour de France et Bilbao, et même le Pays Basque, est une relation d'amour, on pourrait même dire d'amour passionné. Il y a beaucoup de cyclistes amateurs à Bilbao, et de fans de Tour. On est très connus parce que on a l'habitude d'aller à toutes les étapes dans les Pyrénées pour encourage tous les cyclistes, pas seulement les Basques".

Itxaso Erroteta, maire adjointe à la jeunesse et aux sports à Bilbao © Radio France - Bixente Vrignon

Dans les rues de Bilbao, cette "afición" se vérifie. Autour de la "cathédrale" San Mamés, le stade du club mythique de l'Athletic Bilbao d'où le départ sera donné, Ander Larrañaga, étudiant en ingénierie annonce : "M**oi je serai ici à San Mamés pour voir le grand départ, même si ce sera horrible pour circuler. Je veux voir la présentation des équipes jeudi, les trois étapes du Pays Basque, et suivre Mikel, Mikel Landa. J'ai mon ikurriña (drapeau basque) déjà prêt, pour être au bord des routes". Carmelo Zubizarreta a 86 ans, il a suivi tous les Tours pendant plus d'un demi-siècle et il est impatient de le voir passer sous son balcon.

Le grand départ du tour se fera du stade San Mamés © Radio France - Bixente Vrignon

Le rêve de voir un Basque avec le maillot jaune

Iñaki et Julen Ramos sont père et fils, les deux ont pratiqué le cyclisme à haut niveau. Ils seront le long du boulevard lehendakari Aguirre à Bilbao, et suivront les étapes basques. Mais les Basques ne font pas que regarder, ils connaissent aussi toutes les difficultés que devront vaincre les coureurs. "Je veux les voir à Laukiz" précise Julen, "je l'ai monté plusieurs fois, et on a un beau point de vue. "Ils passent sur nos routes d'entrainement habituelles. J'ai 56 ans et je les parcours depuis l'âge de 14 ans", rigole son père, Iñaki. Eux aussi rêvent de voir Mikel Landa, ou Pello Bilbao revêtir le maillot jaune à la première étape à Bilbao.

On ne peut plus se garer !

Il y a beaucoup de mouvements sociaux, comme dans le secteur de l'hôtellerie, © Radio France - Bixente Vrignon

Tout n'est pas rose bien sûr, et les restrictions provoquées par le Tour, la vague de touristes en irritent aussi certains. D'ailleurs la Ertzaintza, la police autonome basque, les hôteliers, les taxis, de nombreux corps de métiers profitent du levier du Tour pour lancer des mouvements sociaux. Javi qui attend le client à la station taxi râle : "Le Tour c'est mal ! C'est nul ! On ne sait même plus où se garer ! Ça n'a pas de sens !". Et Marijo n'ira pas dans la rue, un brin sadique déclare : "Moi j'aime voir les cyclistes souffrir (d'ailleurs je trouve ça dingue) mais à la télé ! Mais dans la rue, comprimée contre les barrières ? Non, non, non, y'a pas moyen !"

Des retombées économiques attendues

Bilbao ville départ du Tour de France 2024 attend un impact en terme d'image © Radio France - Bixente Vrignon

Les embouteillages, la vie bloquée dans le quartier, c'est le prix à payer, reconnaissent la plupart des Bilbainos. Le prix, ou plutôt l'investissement pour Itxaso Erroteta qui attend du Tour : "Un impact d'image, très important, parce que qu'il y aura des millions de personnes qui regarderont la Grande Boucle à la télé. Mais aussi un impact économique. On a commandé une étude pour évaluer ça quand tout sera fini. Je crois que les années précédentes, chaque euro investi dans le Tour de France a été multiplié par 6 ou 9."