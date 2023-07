Tour de France 2023 : circulation et stationnement dans le centre-ville de Pau

Le départ de la cinquième étape du Tour de France est à Pau ce mercredi 5 juillet. Le départ fictif est organisé depuis la place de Verdun, le départ réel à la sortie de Billère, un peu avant le lac de Laroin. C'est la 74e fois que la grande boucle est à Pau. La caravane et les coureurs passent deux nuits dans la capitale béarnaise. Le stationnement et la circulation sont perturbés, et pas seulement autour de la place de Verdun.

Les voitures à la fourrière en cas de non-respect de l'interdiction

Interdiction de stationner sur la place de Verdun du 3 au 5 juillet © Radio France - Marion Aquilina

La place de Verdun et ses alentours sont inaccessibles en voiture et on ne peut s'y garer du lundi 3 juillet à 22h jusqu'au mercredi 5 juillet à 22h. Quant au stationnement le long du parcours, soit 5 km en ville, il est interdit depuis mardi après-midi avec passage de la fourrière si on oublie sa voiture .

Les détails du tracé à Pau

Le départ à Pau de la cinquième étape du Tour, se situe au niveau de la rue Bordelongue puis rue de Liège, avenue de la résistance, boulevard Alsace Lorraine, rue Carnot. Les coureurs passent ensuite aux Halles puis rue Samonzet, rue Louis Barthou, le Palais Beaumont et le boulevard des Pyrénées. Enfin, les cyclistes poursuivent avec la descente vers la place Gramont et c'est par le tunnel du pont d'Espagne que les coureurs quittent Pau.

Le tracé n'est plus accessible à partir de 9h le mercredi 5 juillet, ni aux voitures, ni aux bus. Tous les renseignements figurent sur le site internet d'Idelis . Pour se garer, seul le parking du centre ville Bosquet est ouvert ; les autres sont fermés de 9h30 à 15h donc on ne peut ni y entrer ni en sortir.