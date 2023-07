Tour de France 2023: circulation et stationnement interdits dans le centre-ville de Dax pour la 4ᵉ étape

Le dernier passage du Tour de France à Dax remonte au 12 juillet 2006. Seize ans après, le peloton revient dans l'agglomération dacquoise pour la 4ᵉ étape. Les coureurs vont parcourir 181,1 km entre Dax et Nogaro dans le Gers. Le départ sera donné à 13 h 10 de la place de la Fontaine Chaude, en plein cœur de la cité thermale. La circulation et le stationnement seront fortement impactés.

Ce mardi, la voiture sera persona non grata dans le centre-ville de Dax. De nombreuses rues sont interdites à la circulation. Des parkings sont fermés aux automobilistes. "Venez à vélo" résume la mairie de Dax, en précisant qu'il y aura un parking à vélo au niveau des arènes. "Ne comptez pas accéder au centre-ville avec votre 4 roues".

Circulation et stationnement interdits le 4 juillet 2023 dans le centre ville de Dax - Ville de Dax

La caravane et les coureurs partent de la place de la Fontaine Chaude. Ils traversent le centre historique de Dax pour rejoindre Narrosse. Les quais au niveau des arènes sont donc inaccessibles. Tout comme le boulevard Paul Lasaosa entre le giratoire du boulevard Saint pierre et celui des arènes. Le boulevard Dumanoir entre l'hôpital et les arènes ainsi que le boulevard des sports sont interdits d'accès. Ces trois grands axes sont fermés à la circulation depuis lundi 3 juillet 18h.

Mardi 4 juillet, à partir de 10h, c'est au tour de l'avenue Georges Clemenceau d'être coupé à la circulation ainsi que la route d'Orthez. La levée des barrières est prévue à partir de mardi 14h. La circulation devrait être rétablie entre 15h et 17h.

Peu ou pas de bus

Sur le réseau Couralin, toutes les lignes sont interrompues ce mardi. Elles reprendront à 15h. Ce sera également le cas pour les lignes A, B, E, F et G. Par contre, les lignes C et D ne circuleront pas de toute la journée.