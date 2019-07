Tour de France : à Epernay, l'heure des derniers réglages avant l'arrivée des coureurs

La ville d'Epernay se prépare depuis plusieurs mois pour l'arrivée de la 3ème étape du Tour de France, le lundi 8 juillet. Près de 150 agents sont mobilisés pour les derniers préparatifs et accueillir les coureurs et les caméras du monde entier dans la capitale du champagne.

Épernay, France

Alors que le grand départ du Tour de France est donné ce samedi à Bruxelles, c'est l'heure des derniers préparatifs pour le grand événement à Epernay, qui accueille l'arrivée de la 3ème étape. La capitale du champagne accueille pour la septième fois le Tour de France, et les services des sports et les services techniques de la ville travaillent depuis plusieurs mois pour répondre au cahier des charges de l'organisateur du Tour, ASO.

Les barrières sont déjà en place au bord des routes : il en faudra 1 kilomètre et demi rien qu'a l'approche de l'arrivée ! Mais au total ce sont 5 kilomètres qui sont parcourus dans la ville d'Epernay. "On retrouve les couleurs du Tour sur tout le mobilier urbain, tous les poteaux sur tout le parcours", souligne Frédéric Girardin, le directeur des services techniques. Tout le mobilier urbain a donc été habillé de jaune, de pois rouges et de vert. Seulement 300 mètres de chaussée sur les 5 km ont du être refaits ou aménagés.

150 agents mobilisables jusqu'à lundi

Tous les agents ont participé à la préparation et rien que les services propreté, ça représente 20 agents qui peuvent intervenir jusqu'au dernier moment lundi, pour balayer les routes par exemple ou faire face à des imprévus. Frédéric Girardin se souvient d'une sueur froide lors du passage du Tour en 2012 : "une demi heure avant le passage de la caravane, on nous prévient que quelqu'un a mis des milliers de punaises sur la route entre Chouilly et Epernay, alors là réactivité ! les aspiratrices ont tout aspiré et aucun vélo n'a crevé". Réactivité maximum, voilà la clé. Au total, près de 150 agents de la ville peuvent être mobilisés jusqu'à lundi, jour d'arrivée du Tour.

Une énorme publicité pour la ville

Quatre caméras fixes pour les télévisions seront installées dans la ville, notamment une au bout de la célèbre avenue de Champagne. Et pour briller au mieux, vu du ciel il faut rivaliser d'idées. Le bouchon de champagne sur le rond point, la selle de vélo, et puis la bannière de la ville. "Le service signalisation a mis le logo d'Epernay dans toute la montée de Bernon avec 24 gobeaux... et ça on en est fiers et je pense que ça va bien passer sur les images des hélico", se réjouit Jean Benoit Feodoroff du services des sports.