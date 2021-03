A 100 jours du début du Tour de France, la ville de Tours a donné un avant-goût des animations qui se feront à cette occasion. Il y aura notamment une course féminine la veille de l'étape.

Tour de France à Tours : des festivités et une course féminine

Les coureurs du Tour de France partiront de Tours, le 1er juillet prochain, afin de rallier Châteauroux lors de la sixième étape de la Grande boucle. Un événement pour les Tourangeaux, l'occasion pour la municipalité de (re)mettre en avant ses ambitions en matière de mobilités douces. "On a prévu d'ici le 1er juillet de faire une fête du vélo XXL pour marquer l'événement, pour mettre l'emphase sur ce que l'on souhaite développer pour la ville" explique le maire Emmanuel Denis, sans en dévoiler davantage, peut-être en raison des incertitudes liées aux conditions sanitaires. Mais on sait déjà qu'une course féminine aura lieu la veille de l'étape, "une préfiguration du Tour de France féminin [qui reviendra en 2022, ndlr] avec douze cyclistes femmes" affirme l'élu.

Une roue verte, peinte au sol, place Anatole-France à Tours. Œuvre de Sammy Engramer. © Radio France - Romain Dézèque

Une animation est d'ores et déjà visible par les Tourangeaux : cette roue de vélo géante, peinte au sol, en vert, place Anatole-France. Une œuvre de l'artiste Sammy Engramer. "Il y aura également une exposition place Jean-Jaurès et dans le péristyle de l'Hôtel de ville, des conférences à la bibliothèque municipale" précise l'adjoint aux Sports Eric Thomas. L'art du teasing.