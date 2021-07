Tour de France dans les Landes : par où passer et stationner à Mont-de-Marsan le 16 juillet

Pour sa 108 ° édition, le Tour de France traverse le département et la ville de Mont-de-Marsan. Pour accueillir les cyclistes, la ville réorganise sa circulation et ses zones de stationnement.

La capitale des Landes accueille le passage de la 108° édition du Tour de France, le vendredi 16 juillet. C'est la 19° étape qui mène les coureurs de Mourenx à Libourne et qui pour l'occasion travers le département du Nord au Sud. Les cyclistes entrent dans les Landes par Hagetmau et le quittent par Luxey en traversant une vingtaine de commune, dont la préfecture Mont-de-Marsan. Evénement sportif dans les Landes mais aussi casse-tête organisationnel, France Bleu Gascogne vous explique quels axes seront coupés et lesquels empruntés pour pouvoir circuler malgré tout le vendredi 16 juillet.

Le département coupé en deux

A l'échelle du département c'est bien simple, le vendredi 16 juillet, à partir de 10h00 et jusqu'à 16h00, il sera impossible de traverser le département d'Est en Ouest. On vous conseille donc de vous lever et de prévoir de rentrer tard, car aucun véhicule ne sera accepté sur le parcours du Tour hormis les véhicules de secours et des forces de l'ordre.

Mais surtout aux abords de Mont-de-Marsan, sur le rond-point de l'échassier, le stationnement et la présence de public sont interdits.

Stationnement interdit dès le jeudi 15 juillet aux abords de Mont-de-Marsan

Dès le jeudi 15 juillet à 16h00 et jusqu'à vendredi le stationnement est interdit sur les boulevards et avenues empruntés pour entrer et sortir de la ville. Impossible donc de se garer avenue du 34° Régiment Infanterie, boulevard Antoine Lacaze et avenue Georges Clémenceau au Sud. Et au Nord interdiction de laisser sa voiture boulevard Ferdinand de Candau, avenue Henri Farbos et avenue de Sabre.

Parcours des cyclistes verrouillé jusqu'à 17h vendredi 16 juillet

Le jour du passage du Tour, vendredi 16 juillet, la circulation dans Mont-de-Marsan sera très compliquée. Dès 8h00 le matin et jusqu'à 17h00 le soir la circulation sur le parcours des vélos est interdite. Vous ne pourrez donc pas passez par la place Jean Jaurès, l'avenue Sadi Carnot, la rue Gambetta, la rue Fréderic Bastia et le boulevard Candau.

Le stationnement sera également interdit sur ces axes. Tout véhicule qui stationnera malgré l'interdiction sera enlevé et placé en fourrière, son propriétaire écopera d'une amende de 35 € et devra s'acquitter du prix de la fourrière, à savoir 127€.

Donc tous les parkings à proximité du parcours des vélos sont fermés. Il ne reste que celui de la Gare, des Arènes, de la place Saint-Roch, et Francis Planté, à condition que vous vous y rendiez avant que la circulation en ville ne soit interdite.