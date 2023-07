Tour de France dans les Landes : vous habitez sur le parcours, que se passe-t-il en cas d'urgence ?

Les routes sont fermées pour les riverains mais qu'en est-il pour les pompiers, le Samu et les ambulances ? Les interventions durent-elles plus longtemps ? Heureusement, les barrages de police et les routes entourées par des barrières peuvent être franchies par les services de secours. Ils peuvent emprunter toutes les routes fermées, sauf le route du tracé officiel si la caravane publicitaire et les coureurs s'y trouvent. Donc, pas de panique : en cas d'urgence, les services de secours peuvent venir vous aider sans problèmes.

Vous pouvez vous rendre à l'hôpital

L'hôpital Layné de Mont-de-Marsan ne modifie pas sa journée pour le Tour de France. Les opérations et rendez-vous prévus sont encore d'actualités. L'accès à l'hôpital, lui, est fermé, le boulevard Saint-Médard n'est pas accessible en voiture. Pour passer, il faut se rendre au grand rond-point à la fin du boulevard, à côté de l'hôtel Renaissance. Ici, les policiers vous laissent passer sur présentation de votre convocation à l'hôpital.

Tout est mis en œuvre pour que le Tour de France n'impacte pas les services de secours en cas d'urgence.