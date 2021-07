Tour de France : des élèves de Sorgues invités dans les coulisses de l'étape Sorgues-Malaucène

Cinq élèves de l'école Mistral à Sorgues ont gagné la dictée du Tour de France, et avec elle, leur ticket pour le village de la 11e étape

Ils étaient 350 au départ à plancher sur la dictée du Tour de France, un texte de Jean-Michel Leray, journaliste à France Bleu Vaucluse. Et à l'arrivée, cinq enfants de cm1 et cm2 sont invités dans les coulisses de la 11e étape ce mercredi 7 juillet entre Sorgues et Malaucène.

Florian, Inaïa, Justine, Nolan et Jade sont "excités" à l'idée de se rendre au départ de cette étape mythique. En gagnant la dictée du Tour de France, ils ont décroché leur ticket pour les coulisses de l'étape Sorgues-Malaucène. Florian a hâte d'y être : "c'est joli à voir quand tous les coureurs passent très vite à vélo, et là en plus c'est le Ventoux".

Je trouve ça génial qu'ils aient pu réussir comme ça la dictée du Tour de France, je suis très fier d'eux" - Cyrille Gaillard, directeur

Au programme pour ces élèves de cm1 et cm2, le village du tour à Sorgues. "Je pourrai monter sur le podium, parler avec les coureurs". Justine sait déjà ce qu'elle va leur dire : "je vais les féliciter, parce que c'est vraiment difficile d'en arriver là."

Le directeur de l'école mistral à Sorgues n'est pas peu fier de ses élèves : "Je trouve ça génial qu'ils aient pu réussir comme ça cette dictée. Nous sommes une école en REP, on a de très bons élèves et pas que des élèves en difficulté", explique Cyrille Gaillard. Tous ont commencé à suivre le Tour de France depuis le départ à Brest, et ils ont un seul nom à la bouche "Julian Alaphilippe !"

Mercredi, Florian, Inaïa, Justine, Nolan et Jade espèrent bien repartir avec des autographes et des souvenirs plein la tête.

