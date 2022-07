PHOTOS - Tour de France : deux fresques monumentales en hommage à Louis Pasteur dans le Jura

Deux portraits monumentaux de Louis Pasteur sont dévoilés dans le Jura en vue du passage du Tour de France 2022, ce samedi 9 juillet pour l'étape Dole - Lausanne. Cette étape traverse le Jura, qui fête cette année le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, père de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage. Les deux fresques sont dessinées à Dole, ville natale du scientifique, et Arbois, où il avait sa maison de villégiature.

Un portrait de 2,5 ha à Arbois

A Arbois, le portrait est réalisé par l'artiste Pierre Duc, à la demande du Conseil départemental du Jura. Il a nécessité environ dix jours de travail et s'étale sur 2,5 hectares. Le dessinateur a planté 1.500 drapeaux dans le champ pour composer son œuvre et l'a réalisée à partir de matières dégradables et organiques (compost, craie etc.).

L'artiste Pierre Duc a réalisé le portrait d'Arbois. - Jack Varlet

A Dole, un immense portrait près du départ de l'étape

L'autre fresque se trouve à Dole, au stade Bobin près du lieu du départ de l'étape du Tour de France.

Le portrait de Dole se trouve sur le stade Bobin. - Entreprise Geovrd

Elle a été réalisée par l’entreprise Geovrd, pour une commande de la Ville de Dole. Ce portrait de 90 mètres de long a été dessiné avec des peintures biologiques. Il se trouve à quelques pas de la maison natale de Louis Pasteur.