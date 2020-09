Tour de France : Elisa Madiot, attachée de presse de Groupama-FDJ, choquée par une caricature de Marion Rousse

Le dessinateur Espé viré du journal "L'Humanité" pour une caricature jugée dégradante de Marion Rousse, la consultante cyclisme de France Télévisions sur le Tour de France. On la voit en petite tenue interviewer le coureur Julian Alaphilippe, son compagnon.

Le dessin a provoqué un tollé. "Sexiste, dégradant, vulgaire" a écrit, sur twitter, Elisa Madiot, l'attachée de presse mayennaise de la formation Groupama-FDJ dirigée par son oncle, Marc Madiot. "Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision" a déploré Marion Rousse.

Le journal a dépublié le dessin et présenté ses excuses sur le réseau social. "Je suis vraiment désolé, désolé, désolé. Le journal a fait ses excuses, le dessin a été dépublié et j'arrête de travailler pour l'Humanité. Mon but n'était absolument pas de blesser, je n'ai pas pensé à mal, c'est juste de la caricature. J'ai voulu évoquer la porosité entre médias et sport et j'ai voulu m'inspirer des dessins de Tex Avery", a indiqué de son côté à l'AFP le dessinateur, dont c'était la première collaboration pour le journal.