Tour de France en Dordogne : un retour dans trois ans ?

Alors que le Tour de France vient de passer trois jours en Dordogne, Germinal Peiro fait savoir qu'il compte déjà déposer une candidature pour un retour de la Grand Boucle d'ici trois ans voire moins.

Le Tour de France a quitté la Dordogne après trois jours de fête dans notre département : une journée de repos, une étape entre Périgueux et Bergerac et un départ d'Eymet. Il a laissé des souvenirs mémorables aux Périgourdin et des images incroyables à la télévision.

Une lettre de candidature dans les prochains jours

La Dordogne a été gâtée. Les organisateurs et le département ont déjà pris rendez-vous pour un retour du Tour dans notre département. Germinal Peiro n'a pas perdu de temps. Le président du département n'a pas attendu le départ des coureurs d'Eymet pour inviter Christian Prudhomme, le directeur du Tour à revenir en Dordogne. "Il aura dès la semaine prochaine ou la fin du Tour une lettre lui demandant le retour de l'épreuve dans trois ans. Il faut laisser la fête aux autres et tout dépend d'où le départ est donné. S'il peut revenir avant on sera aussi preneur."

Un record d'audience

De son côté, le directeur du Tour ne ferme aucune porte, mais il est très évasif sur le sujet. "On aimerait bien faire plaisir à tout le monde. On a la chance d'avoir 250 candidatures par an pour dessiner le parcours. Ce que nous vivons et ce que nous avons vécu ne sera pas un handicap pour la prochaine fois." Les organisateurs du tour ont tout intérêt à revenir dans notre département. Mardi, l’étape Périgueux-Bergerac a permis à France Télévisions de battre un record d'audience pour une épreuve de plat.

