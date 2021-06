Tour de France en Gironde : "Des Brésiliens et des Américains verront Cadillac"

Le Tour de France, qui s'élance de Brest ce samedi, sera ensuite en Gironde les 16 et 17 juillet, avec une arrivée et un départ de Libourne et une arrivée à Saint-Émilion. Mais au delà de ces villes-étapes, 28 communes girondines se préparent à voir passer la Grande Boucle. Exemple à Cadillac.

Ce sera un passage express, quelques centaines de mètres et probablement même pas une minute. Le 16 juillet, sur la route vers Libourne, les coureurs du Tour de France arriveront depuis Cérons, franchiront le pont Eiffel de Cadillac, et tourneront à gauche devant ses remparts. Ensuite, ils longeront les allées le long de la Dordogne, prendront un rond-point et s'enfuiront direction Béguey et les Coteaux.

Les coureurs arriveront depuis Cérons (en face) avant de prendre la route sur leur gauche direction Béguey. © Radio France - Thomas Coignac

Pour autant, à Cadillac, tout le monde a ce passage en tête... à commencer par ceux qui vont le voir de très près. C'est le cas de Nathalie, gérante du restaurant Les Remparts, qui verra les coureurs passer devant sa terrasse. Elle vit ça avec "une certaine émotion. Ça va faire quelque chose qui bouge pour Cadillac. Surtout vu le contexte, avec le Covid, les inondations. C'est une superbe opportunité".

Les coureurs passeront sur la route juste derrière la terrasse des Remparts, le restaurant de Nathalie. © Radio France - Thomas Coignac

"On est contents que le Tour passe, ça fait parler de nous", reprend Guillaume, gérant d'un tabac. Comme il travaille avec la FDJ, qui sponsorise une équipe du Tour, il a reçu un kit avec t-shirts, bidons, et porte-clés à donner aux clients. Pour autant, il craint un peu la paralysie de la ville, qui "risque de nous bloquer les clients habitués qui ne peuvent pas se garer". D’autres commerçants regrettent aussi un manque de communication de la mairie.

Guillaume, gérant d'un tabac a reçu des kits Tour de France de la part de son partenaire, la FDJ. © Radio France - Thomas Coignac

Le maire de Cadillac, Jocelyn Doré, justement, préfère lui parler de tout ce qui est organisé dans sa commune. Outre un repas avec les partenaires d'ASO, organisateurs, le Département et la mairie organisent divers événements, comme pendant la journée, un marché de producteurs locaux et la mise en place d'un écran géant poursuivre l'étape. Le soir, ce sera bal et cinéma en plein air avant un feu d'artifice à 23h30. "Peut-être qu'il vont passer rapidement, mais il y aura des animations toute la journée", dit le maire, qui a eu la "très agréable surprise" de découvrir sa commune sur la carte du parcours.

Le maire de Cadillac Jocelyn Doré et son adjoint Bernard Dréau devant la route qui verra passer les coureurs. © Radio France - Thomas Coignac

Parce que si les villes-étapes doivent déposer un dossier pour porter leur candidature, les villes dans lequel le Tour ne fait que passer ne savent pas à l'avance - et ne déboursent rien. Ce sera le cas pour 28 communes girondines, dont 24 pendant l'étape Mourenx-Libourne. C'est par Bourideys que les coureurs entreront en Gironde, avant de passer par Preignac, Cérons, Créon ou Saint-Quentin-de-Baron, notamment.

Une immense publicité pour le château, la bastille...

Une belle pub pour Cadillac, espère Jocelyn Doré qui souligne l'exposition du Tour, troisième événement sportif le plus regardé au monde, et diffusé dans 190 pays. "Quand Cadillac va être survolé par les hélicoptères de la télévision, ça fera une immense publicité pour le château, la bastille... Des Brésiliens, des Américains qui regarderont se diront, 'si on passe en France, on passera à Cadillac parce que ça a l'air sympa'".

Et en ville, les locaux aussi vont trouver ça sympa. Comme Gabriella, qui "espère que mes parents me verront à la télé", ou Naïma, heureuse de "le faire découvrir à ses enfants". D'autres l'ont déjà vu passer, comme Jean, 84 ans. "Je vais essayer d'aller le voir, mais il va y avoir du monde, et vu mon âge, je ne peux pas rester longtemps debout". Né à Cadillac, il se souvient d'avoir vu Louison Bobet et André Darrigade, dans les années 1950. Le Tour est depuis repassé à Cadillac, mais la dernière fois, c'était tout de même en 1995.