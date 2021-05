Tour de France en Mayenne : il n'y aura pas de huis-clos assure le directeur, Christian Prudhomme

Nous sommes à 53 jours de l'étape mayennaise du prochain Tour de France. C'est le jour choisi par le Département pour marquer le coup en effectuant une reconnaissance du contre-la-montre avec des personnalités mayennaises. Et Christian Prudhomme fera l'honneur de sa présence à l'invitation du président du Conseil départemental, Olivier Richefou.

Sur France Bleu Mayenne, le patron du Tour a redit qu'il était normal que la plus grande épreuve cycliste au monde soit de retour en Mayenne : "c'est vrai que cela faisait très longtemps, trop longtemps sans doute que nous n'avions pas fait étape en Mayenne. Et le changement de Grand départ a permis de revenir en Mayenne. Et 22 ans après la dernière étape, on ne voulait pas venir 'petit bras'. Ce chrono individuel permettra de casser la litanie éventuelle des sprints dans la première semaine du Tour. Et ce contre-la-montre de 27 kilomètres sera un vrai rendez-vous pour les leaders du Tour."

Quelles mesures sanitaires ?

Le 30 juin correspond à la fin du couvre-feu en France. Mais quelles seront les mesures sanitaires sur le prochain Tour de France. Trop tôt pour répondre explique Christian Prudhomme : "je n'ai pas la réponse car cela ne dépend pas de nous. Les dispositions seront proches de celles du dernier Tour de France concernant les coureurs et les suiveurs. Mais pour le public cela dépendra de la situation sanitaire dans cinquante jours. Il n'y aura pas de huis-clos mais des jauges sans doute, mais nous ne le savons pas encore précisément."

Ce samedi après-midi, Christian Prudhomme sera donc présent en Mayenne pour effectuer la reconnaissance de l'étape en compagnie de personnalités mayennaises.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Christian Prudhomme ici :