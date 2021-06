Tour de France en Mayenne : "On voulait revenir à quelque chose qui se voit", dit Christian Prudhomme

"Je l'avais dit, après 22 ans d'absence, on voulait revenir à quelque chose qui se voit et ça va se voir", explique Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, invité ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Mayenne, à l'occasion de la 5e étape entre Changé et Laval. "A chaque fois que nous avons traversé la Mayenne ces dernières années, parce que c'est arrivé à défaut d'une étape, Olivier Richefou nous rappelait le souhait des Mayennais d'accueillir à nouveau le Tour, et voilà, c'est fait, pour un contre-la-montre".

Des surprises sur cette étape selon le patron du Tour

Cette étape promet d'être pleine de surprises, "vu les positions au classement général et les questions qu'on se pose évidemment sur l'état de forme de Primoz Roglic, de Thomas, des favoris du Tour de France après leurs chutes d'avant-hier", ajoute Christian Prudhomme. "Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une vraie bagarre. Sur un contre-la-montre comme ça, Roglic et Thomas devraient prendre du temps, on verra ce qu'il en est".

