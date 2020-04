Tour de France en Poitou-Charentes : vers un report fin août ?

Et si le Tour de France cycliste était reporté de deux mois ? D’un an ? Le Tour 2020 doit passer plusieurs journées en Charente-Maritime et en Vienne, entre le 6 et le 9 juillet : repos près de La Rochelle le 6, étape Ile d'Oléron - Ile de Ré le 7, Chatelaillon-Plage - Poitiers le 8, et départ de Chauvigny le 9. Mais face à l’épidémie de coronavirus, de nouvelles hypothèses sont à l’étude, qui bouleverseraient complètement le Tour 2020.

Pour l'instant, officiellement, la course est toujours prévue début juillet. A Chauvigny, dans la Vienne, ville-départ de l'étape du jeudi 9 juillet, aucune réservation n’a été annulée, témoigne Michèle Robin, la patronne le hôtel-restaurant le Lion d’Or. Ses 25 chambres ont toutes été réservées dès l'automne par les organisateurs du Tour.

Fin août - début septembre, ce serait mieux pour nous - Stéphane Villain

Mais pour le maintenir début juillet, il faudrait que le confinement soit terminé avant le 1er mai. Voilà pourquoi les organisateurs commencent à envisager un report - même si la décision ne sera prise qu'après le 1er mai.

Mêmes dates, mêmes étapes... mais en 2021 ?

Quoi qu'il en soit, le Tour ne devrait pas avoir lieu début août : tout est déjà complet en Charente-Maritime, l'un des principaux départements touristiques de France, où les coureurs, les équipes et la caravane devront passer trois jours complets. Stéphane Villain, le vice-président du Conseil Départemental de la Charente-Maritime, également président de Charentes-Tourisme, en a justement discuté dimanche 5 avril avec le patron du Tour Christian Prudhomme.

Selon Stéphane Villain, l'hypothèse privilégiée serait un Tour fin août - début septembre. Ce serait "même mieux pour nous", lance Stéphane Villain, car cela permettrait de prolonger la saison touristique au-delà du 15 août, quand la fréquentation subit systématiquement une baisse.

Un drame

Mais une autre hypothèse est aussi évoquée : un report d’un an, en 2021, aux mêmes dates, avec les mêmes étapes. Le maire de Chauvigny, dans la Vienne, ville-départ du 9 juillet, estime que ce serait "dramatique" pour les professionnels du tourisme.

Stéphane Villain y verrait, lui, un très mauvais signe : cela signifierait que d'autres grands évènements comme le festival des Francofolies de La Rochelle auraient eux aussi été annulés. "Ce serait, économiquement, pour le département, un drame", conclut Stéphane Villain.