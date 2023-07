Tour de France Femmes : comment circuler pendant la troisième étape jusqu'à Montignac en Dordogne

Ce mardi 25 juillet, les cyclistes du Tour de France féminin vont rejoindre la Dordogne. Elles partiront en fin de matinée de la Corrèze et de Collonges-la-Rouge pour cette troisième étape de 147 kilomètres qui va les conduire en Dordogne. L'arrivée est prévue à Montignac-Lascaux où France Bleu Périgord sera en direct dès 14h.

La troisième étape débutera en Corrèze avant d'arriver en Dordogne. - ASO

Hautefort

À partir de 15h, la circulation sera perturbée sur les routes suivantes. Elle sera totalement interdite entre 16h et 17h

- à partir de la route du Buisson

- au croisement de l'avenue du Périgord en passant le supermarché

- sur l'avenue Sylvain Floirat devant l'Hôtel de Ville

- sur l'aveniue Jacques Maigret devant l'EHPAD

- sur la route de Lanouaillette

- sur la route de Tuillière jusqu'à Boslavie

A Hautefort toujours, le stationnement sera interdit, de chaque côté de la chaussée sur la route du Buisson jusqu'à Boslavie du lundi 24 juillet, 18h au mardi 25 juillet, 18h.

Condat - Le Lardin

Montignac

La circulation sera perturbée dès 6h du matin ce mardi 25 juillet à Montignac-Lascaux. - Mairie de Montignac-Lascaux

L'avenue Jean-Jaurès sera fermée à la circulation dès 6h et jusqu'à 22 heures pour permettre à 13h30 le sprint des jeunes cyclistes U15 et U17, filles et garçons puis à 15h, le défilé des groupes du Festival de danses et musiques du Monde. La caravane du Tour de France doit arriver vers 16h30 à Montignac avant l'arrivée des cyclistes environ une heure plus tard.

La ligne d'arrivée se situe au niveau de l'intersection avec l'avenue de la Gare de Montignac-Lascaux.

Pour stationner, un parking public est ouvert dans un prè situé Chemin de Bord, ainsi qu'un parking chemin de Gouny.

La ligne d’arrivée se situe avenue Jean Jaurès au niveau de l’intersection avec l’avenue de la Gare.

Un parking public est ouvert, chemin de bord dans un pré.

La route des granges est interdite au stationnement de 6h à 19h30, et interdite à la circulation de 13h30 et à 19h30. La circulation se fera en sens unique sur la déviation vers Aubas de 6h à 15h30.

La route du Bigor sera interdite au stationnement de 6h à 19h30 et interdite à la circulation de 12h à 19h30. La circulation en sens unique sur une déviation vers Sarlat de 6h à 12h, sauf pour les riverains.

L'avenue de la gare sera interdite à la circulation et au stationnement de 6h à 22h

La route de Sarlat sera interdite au stationnement depuis le Pont de Messoul sur 1,5 km

Le Chemin de Bord, sur une partie de la voie, le stationnement et la circulation seront interdits de 6h à 22h.