Tour de France Femmes 2023 : A quoi va ressembler l'étape qui relie la Corrèze à la Dordogne ?

La 3e étape du Tour de France Femmes est classée dans la catégorie des étapes plates selon l'organisation. Mais l'ancienne cycliste de haut niveau, la Périgourdine Gaëlle Carreau, qui a eu l'occasion de la reconnaître avec notre journaliste, se méfie.

"C'est une étape qui va marquer les organismes" anticipe-t-elle. D'autant plus si il fait chaud, ce qui était le cas lors de la reconnaissance. C'est vrai que les cols répertoriés sont de catégories 3 et 4, les plus petites catégories. Mais il y en a cinq, dont certaines s'enchainent.

L'entrée en Dordogne se fait juste après deux côtes, à 4,1 et 6,2% de moyenne. Ensuite, il faut aussi grimper jusqu'au château de Hautefort. En revanche, à partir de Châtres, c'est un toboggan jusqu'au Lardin avant 11 kilomètres de plat pour rallier l'arrivée.

L'étape est-elle promise aux sprinteuses?

Il faudra d'abord franchir les cinq côtes, sans laisser trop de jus. Ensuite, les 700 derniers mètres sont en léger faux-plat montant.

"Je ne serais pas surprise de voir une arrivée en petit comité, avance la cycliste Gaëlle Carreau. Par exemple avec des baroudeuses", qui auraient profité d'une côte pour prendre de l'avance sur le peloton.

Plus il y a de coureuses dans le dernier kilomètre, mieux il faudra négocier les deux derniers virages, à Montignac, avant la belle dernière ligne droite de 400 mètres.