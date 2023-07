Tour de France femmes : journée spéciale sur France Bleu Périgord ce mardi 25 juillet

Les cyclistes du Tour de France femmes arrivent en Dordogne ce mardi 25 juillet pour la troisième étape. Elle part de Collonges-la-Rouge en Corrèze avant d'arriver par le nord du Périgord via Coubjours, l'une des 14 communes de Dordogne traversées par le peloton (Coubjours, Teillots, Boisseuilh, Cherveix Cubas, Hautefort, Badefols d’Ans, Châtres, Beauregard de Terrasson, Villac, le Lardin Saint Lazare, Condat sur Vézère, Les Farges, Aubas, Montignac-Lascaux)

Matinale spéciale et émissions en direct depuis Montignac

France Bleu Périgord vous propose une matinale spéciale dès 6 heures pour vous faire vivre les préparatifs et l'avant-tour de France avant deux émissions spéciales. La première, Ma France, entre 12h et 13h avec Johann Guérin et Julien Pelé.

Suivra une autre émission entre 14h et 18h depuis la ligne d'arrivée, avec de nombreux invités et des interventions de nos journalistes qui se déplacent le long du parcours : Marc Bertrand, Louis de Bergevin et Jeanne de Butler ainsi que François Sauvestre et Sophie Constanzer qui suivent toute l'étape pour France Bleu.

