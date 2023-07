Tour de France femmes : la Dordogne, "l'une des plus belles régions de France" pour Nelson Monfort

Nelson Monfort et le commentateur patrimoine sur le Tour de France femmes

"Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais nous sommes dans l'une des plus belles régions de France", Nelson Monfort prépare depuis deux mois ce Tour de France femmes où il officie en tant que "commentateur" de patrimoine pendant les étapes. La Dordogne se démarque "pour ses paysages, ses châteaux, le Tour est une promotion magnifique pour le département".

"L'impression d'être à la maison"

Le journaliste de France Télélvisions explique sur France Bleu Périgord qu'il connaît très bien la région "j'ai l'impression d'être à la maison, d'être dans une maison rêvée, je vous parle avec un paysage magnifique devant moi".

Nelson Monfort a de nombreuses fiches, mais il assure qu'il a tout en tête pour cette troisième étape qui va relier Collonges-la-Rouge en Corrèze à Montignac-Lascaux en Dordogne. "Il y aura quelques petites surprises, mais je vais parler du château des Milandes et de Joséphine Baker [...] Il y a tellement de richesses que je ne peux pas parler pendant deux heures, mais là la course est intimement liée aux paysages traversés. Non seulement il est riche, géographiquement, mais aussi culturellement, il y a le festival de cinéma à Sarlat, festival de musique Baroque, vous sentez au ton de ma voix qu'il y a beaucoup d'enthousiasme".