Tour de France, festivités du 14 juillet : quel dispositif de sécurité dans la Loire ce week-end ?

360 membres des forces de l'ordre sont mobilisés samedi à Saint-Étienne, c'est sept fois plus qu'un week-end ordinaire.

Saint-Étienne, France

Le week-end des 13 et 14 juillet va être "éprouvant" explique la gendarmerie. En effet, beaucoup de manifestations très populaires ont lieu en même temps. Entre le passage du Tour de France, qui fait étape et repart de Saint-Étienne dimanche, les festivités du 14 juillet, la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche, les forces de l'ordre renforcent sérieusement leurs effectifs.

Ils sont 400 militaires mobilisés, dont 244 rien que pour le Tour de France avec pour mission d'assurer la sécurité routière le long du parcours. Un hélicoptère de la gendarmerie sera également mis à disposition pour surveiller les routes en amont du passage des coureurs. Forte mobilisation aussi du côté de la police principalement à Saint-Etienne. Samedi matin, c'est à 5 heures que les policiers prendront eur service pour mettre à la fourrière les véhicules qui stationnent sur l'axe emprunté par le Tour.

Sept fois plus de policiers mobilisés à Saint-Étienne que pour un week-end normal

Les policiers sont 360 mobilisés samedi, soit sest sept fois plus que pour un week-end normal. et puis pour les policiers stéphanois la soirée de demain sera bien chargée, entre le défilé du 14 juillet en centre-ville, le feu d'artifices au golf et le risque d'incidents, comme jeudi soir, en marge de la demi finale de la coupe d'Afrique des nations qui opposera l'Algérie au Nigéria à 21 heures. Après ces débordements, le ministre de l'Intérieur a demandé une "vigilance maximale" à tous les préfets de France.