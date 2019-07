Tous les secrets du Tour de France dans le Gard réunis dans un livre

Gard, France

Il a fallu 7 mois de travail à Eric Doladille pour écrire "Le Tour de France dans le Gard". Ce nîmois, ancien salarié de la Poste et fan du Tour de France s'est lancé dans l'aventure au mois de septembre dernier lorsqu'il a appris qu'il allait faire étape dans le département du 22 au 24 juillet. 7 mois de travail pour détailler les nombreux liens qui unissent le département à la Grande Boucle. 78 passages dans le Gard depuis sa création en 1903 ! Jusqu'en 1953, c'était pratiquement chaque année. "La raison principale était le bon état de la route qui a été empruntée pendant presque toutes ces années-là, la route qui reliait Marseille à Toulouse. Elle rentrait à Arles, elle sortait à Lunel. C'est ce qu'on appelle maintenant la 113."

Bellegarde a accueilli le Tour de France 35 fois dans son histoire

Cette histoire d'amour entre le Tour de France et le Gard a duré pendant 50 ans, puis les rapports se sont un peu espacés. "Entre 1958 et 1986, aucune arrivée d'étape dans le Gard". Les organisateurs mettent donc cette année les bouchées doubles avec 3 jours dans le département. Les coureurs seront au repos à Nîmes le 22 juillet. Le lendemain, une boucle entre Nîmes et Nîmes avec un passage sur le Pont du Gard. Ça sera la 3e fois après 1957 et 1987. C'est également de l'aqueduc romain qu'ils s'élanceront le 24 juillet direction Gap.

De très nombreuses anecdotes dans le Gard

Dans son livre, Eric Doladille relate également de très nombreuses anecdotes survenues pendant le passage du Tour dans le Gard. Comme ces incidents survenus en 1904 sur l'Esplanade à Nîmes à l'arrivée de l'étape. " Lors de la première étape entre Paris et Lyon, le coureur alésien Ferdinand Payan a été surpris par le directeur à tricher. Il a été mis hors course. Lorsque le Tour est arrivé à Nîmes quelques jours plus tard, Ferdinand Payan et ses supporters sont venus pour faire le coup de poing avec les organisateurs. Les nîmois eux ont pris fait et cause pour les organisateurs. Pour les remercier de leur concours, en 1905, une étape est arrivée à Nîmes ". Le livre regorge d'anecdotes de ce genre, comme ce cycliste, qui avait fait un malaise à cause de la chaleur avant d'arriver à Sommières et qui fut réconforté par de la Carthagène offerte par les vignerons présents sur le parcours.

Toutes les étapes gardoises détaillées depuis la création du Tour

Ce livre devrait intéresser tous ceux qui se passionnent pour le Tour de France. Eric Doladille présente en effet également le parcours détaillé de toutes les étapes qui sont passées dans le Gard. Lui aura cette année très peu de temps pour regarder l'épreuve devant sa télé puisqu'il dédicacera son ouvrage le lundi 22 et le mardi 23 juillet dans les jardins de la CCI. ( De 9h à 19h, le lundi, 9h à 12h le mardi)

"Le tour de France dans le Gard" d'Eric Doladille aux éditions la Fenestrelle.

