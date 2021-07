Tour de France : "Il n'y a plus de chambre libre sur le Libournais" dit le maire de Saint-Émilion

Les coureurs du Tour de France attaquent ce mardi la troisième semaine de la Grande Boucle, avec une étape entre Le Pas de la Case et Saint-Gaudens. Une troisième semaine qui les mènera, pour la première fois depuis 11 ans, en Gironde, avec une étape Mourenx - Libourne vendredi, et un contre-la-montre le samedi entre Libourne et Saint-Émilion. Deux jours qui attirent déjà du monde, a dit Bernard Lauret, le maire de Saint-Émilion, ce lundi sur France Bleu Gironde. A quatre jours de l'arrivée du Tour, "pas mal de camping-caristes arrivent pour essayer de se positionner sur le parcours" et "il n'y a plus de chambre libre sur le Libournais" dit-il. "Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde", espère Bernard Lauret.

On attend entre 300 et 400 000 personnes sur le parcours du contre-la-montre le samedi, ce qui n'inquiète pas outre-mesure Bernard Lauret sur le front du Covid. "Je pense que ce sera gérable", rassure le maire de Saint-Émilion. "La préfète a pris un arrêté, le port du masque est obligatoire. J'espère que les gens qui vont venir respecteront cet arrêté. Il y a un parcours de 30 km. Les 300 - 400 000 personnes ne seront pas entassées dans le bourg historique de Saint-Émilion".

Pour la cité de Saint-Émilion, à la fréquentation touristique forcément ralentie par le Covid-19, le maire espère que l'étape va "inciter les gens à venir nous voir". "Ce sera une pub non négligeable pour nos vins", dit-il, "et puis aussi avec la retransmission en hélicoptère, ça incitera les gens à venir dans le village, à faire travailler tous les commerçants de la cité", rappelant que l'étape sera retransmise dans "190 pays au monde".

Une facture à 200 000 euros

Tout cela valait bien le coup de payer la facture, qui est de "120 000 euros hors taxe pour une arrivée", explique Bernard Lauret, mais qui monte à "pas loin de 200 000 euros", avec la logistique. La mairie n'en dépensera que la moitié, le reste étant financé par le Département, la communauté de communes et le monde du vin. Mais l'organisation - lourde - n'incite pas pour autant Bernard Lauret a être à nouveau candidat en 2022. "J'espère qu'il reviendra en Gironde et que mon collègue maire de Bordeaux accueillera avec grand plaisir une épreuve du Tour de France", souhaite-t-il.