Tour de France : l'équipe AG2R savoure la quatrième place de Ben O'Connor

C'est sans surprise le Slovène Tadej Pogacar qui a remporté pour la deuxième fois le Tour de France, après une étape magistralement gagnée par le Belge Wout van Aert, de l'équipe Jumbo, dimanche 18 juillet sur les Champs Elysées.

Performance remarquable également de l'équipe chambérienne AG2R-Citroën, avec l'Australien Ben O'Connor au pied du podium, quatrième au classement général, avec une victoire d'étape à Tignes. Arrivé récemment dans l'équipe, le coureur de 26 ans n'avait jamais imaginé un tel classement : "Finir dans le top 10 me paraissait presque impossible, mais d'être là... Je n'y aurait jamais cru. Donc oui, je suis juste heureux." Depuis sa victoire à Tignes, il n'a pas lâché sa quatrième place... Pourtant ces trois semaines de courses ont été éprouvantes.

C'est de loin la course la plus difficile que je n'ai jamais faite. J'ai souffert mais je n'ai jamais lâché... et je suis fier de ça. - Ben O'Connor