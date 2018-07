Elle est aussi attendue que les coureurs : la caravane publicitaire. Sauf que dans la 9ème étape du Tour de France, les 160 véhicules festifs et colorés ne pourront pas emprunter tous les secteurs pavés, trop dangereux.

Roubaix, France

Pour la 9e étape du Tour de France entre Arras et Roubaix, seulement trois petits secteurs pavés, sur les quinze empruntés par le peloton ce dimanche 15 juillet, seront traversés par la caravane publicitaire : Les deux premiers situés dans le Cambrésis (Escaudoeuvres et Paillencourt) et le dernier dans la métropole lilloise (Hem). Tous les autres secteurs pavés seront déviés pour les chars des 31 marques présentes dans cette caravane publicitaire.Contrairement à la caravane de Paris-Roubaix qui compte une trentaine de véhicules, ceux de la Grande Boucle ne sont pas équipés de protections pour affronter "l'enfer du Nord" comme l'explique Aurélien Jensen, le responsable de la caravane :

Pour Paris-Roubaix, on fait une caravane adaptée, avec des véhicules légers, souvent des 4x4, des protections pour les carters. Là, on ne peut pas se permettre de rentrer sur les secteurs avec les chars

A partir du secteur 13, à Auberchicourt, les véhicules seront déviés et il n'y aura alors aucune distribution de goodies pendant 80 kilomètres, sauf très ponctuellement comme dans les traversées d'Orchies, Templeuve, Cysoing ou Camphin-en-Pévèle. Mais c'est promis, les hôtesses et hôtes redoubleront d'effort là où la distribution sera possible.

PRATIQUE

Départ de la caravane publicitaire : 10h35 (citadelle d'Arras)

(citadelle d'Arras) Biache Saint Vasst : 11h04

Cambrai : 11h49

Secteur pavé 15 (Escaudoeuvres) : 11h56

Wasnes au Bac : 12h12

Pecquencourt : 12h38

Orchies : 13h05

Templeuve : 13h43

Cysoing : 13h52

Camphin-en-Pévèle : 14h04