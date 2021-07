Tour de France : la fierté des Savoyards après la victoire d'AG2R La Mondiale à Tignes

La formation savoyarde vient de remporter sa première victoire d'étape cette année sur le Tour de France 2021, qui plus est au sommet de Tignes, dans son département. Une belle fierté pour les Savoyards et un vingtième succès dans l'histoire du Tour pour AG2R La Mondiale.

Il y a des victoires qui ont un goût particulier, notamment lorsqu'elles sont remportées "à domicile". C'est le cas de la formation savoyarde AG2R La Mondiale, qui a triomphé ce dimanche dans le Tour de France grâce à son jeune coureur australien Ben O'Connor, désormais deuxième au classement général.

Non seulement l'équipe AG2R remporte sa première victoire dans ce Tour de France édition 2021, mais elle la remporte en plus dans son département de cœur, au sommet de Tignes en Savoie après une journée dantesque marquée par le froid et la pluie.

Une étape de prestige

La formation remporte donc une belle étape alpine, après une journée de combats et d'enchaînement de cols réputés difficiles. Au total, c'est la vingtième victoire d'AG2R La Mondiale dans le Tour de France, toutes éditions confondues.

Une victoire forcément particulière, puisqu'elle est à la maison. Ce qui n'est surtout pas pour déplaire à Corentin, savoyard et fan de vélo. "On entendait des gens s'inquiéter parce qu'il n'y avait plus Romain Bardet dans l'équipe, et au final c'est chouette de voir ça. Une équipe française qui gagne, c'est déjà chouette. Du côté de Chambéry, on doit être content de voir l'équipe locale gagner, ça c'est sûr".

Une dernière étape en Savoie

Reste maintenant encore une chance pour AG2R de briller à la maison et devant son public avec l'étape de mardi entre Albertville et Valence dans la Drôme. Dernière étape alpine de ce Tour de France 2021 qui s'annonce cette fois plus plate et roulante que les deux précédentes.