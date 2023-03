Tour de France : la mairie de Cauterets demande aux habitants de donner des vélos pour décorer le village

Vous pouvez donner votre vieille bicyclette rouillée à la ville de Cauterets. La mairie demande aux habitants qui ont des vélos ou des roues dont ils ne se servent pas, qu'ils les donnent. C'est pour commencer à décorer la commune puisque dans trois mois le tour de France arrive à Cauterets, pour l'étape Tarbes-Cauterets le 6 juille t. Le 5 juillet, la 5e étape se fera entre Pau et Laruns. Le 6 juillet, la 6e étape partira de Tarbes pour arriver à Cauterets, au plateau du Cambasque.

"C'est une très bonne idée"

Certains commerçants ont hâte que la commune se prépare à accueillir le Tour de France : "C'est une très bonne idée avec les roues de vélo, les vieux vélos, les chambres à air pourquoi pas ?! De toute façon, il faut quand même décorer, le Tour de France, ça anime, c'est la vie !" Pour certains passants, "ça évite de mettre son vélo à la décharge et ça rend service"... Une habitante de Cauterets reconnaît qu'elle ne pourra pas donner ses vélos : "J'en ai mais que des neufs !" Un Cauterésien pense qu'il peut avoir des trésors dans son garage qui peuvent servir pour "qu'on se mette carrément dans l'ambiance du Tour de France". Il ajoute : "On va boire de la bière, du Ricard, il va y avoir du monde, ça va être bien !"

Des vélos accrochés aux lampadaires et à l'entrée du village

Guillaume Trazères, directeur général adjoint à la mairie de Cauterets explique les modalités : "Depuis qu'on sait qu'on a le Tour de France, on veut le voir arriver, on est impatients d'être au 6 juillet et on va commencer un peu à animer le village pour attirer du monde."

Des habitants de la vallée qui veulent donner des vélos doivent contacter la mairie de Cauterets au 05 62 92 50 34. La commune se débrouillera pour les récupérer. Les habitants de Cauterets peuvent venir déposer les vélos ou joindre les services communaux pour qu'ils viennent les prendre.