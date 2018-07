Gourette, Eaux-Bonnes, France

Le Tour de France pourra bien passer par la route de Gourette. La chaussée qui s'était effondrée il y a plus d'un mois, le 14 juin, a été reconstruite à temps. Les travaux de terrassement se sont terminés jeudi soir.

La prochaine étape est la pose de l'enrobé, qui est prévue pour lundi. Selon André Arribes, conseiller départemental en charge des routes, "il ne manque plus qu'une journée de beau temps pour pouvoir poser l'enrobé, ce qui est prévu lundi et mardi."

Mise en service mercredi au plus tard

Les travaux avaient commencé le 25 juin dernier. 700 000 € avaient été débloqués par le département pour remettre la route en état le plus rapidement possible. Pour Olivier Blanchet, directeur des routes au Conseil départemental, "le calendrier est tenu et si on peut ouvrir plus tôt, on le fera".

"Il y a le Tour de France bien sûr, mais c'est surtout très inquiétant pour les locaux et l'économie de la station", confirme André Arribes. La liaison entre les Eaux-Bonnes et Gourette ne prend plus 15 minutes, mais 1 heure 45 en voiture.