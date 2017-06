Tour de France : Labastide-d'Armagnac cherche des bénévoles

Labastide d'Armagnac recherche des bénévoles pour sécuriser le passage du tour de France. La grande boucle part ce samedi de Düsseldorf, en Allemagne, et traversera le Gers et les Landes le mercredi 12 juillet.

Labastide d'Armagnac recherche des bénévoles pour sécuriser le passage du tour de France. La grande boucle part ce samedi de Düsseldorf, en Allemagne, et traversera le Gers et les Landes le mercredi 12 juillet. Les coureurs sont attendus sur Labastide-d'Armagnac à partir de 14h.

La commune a besoin de bras, parce que les gendarmes ne sont pas assez nombreux pour surveiller le bord de la route du Tour. Ils ont donc demandé l'aide des communes où l'on attend le plus de spectateurs lors des différentes étapes.

A Labastide-d'Armagac, les bénévoles devront sécuriser les petits chemins sur le bord de la route départementale 626. Ils devront s'assurer qu'aucun véhicule ne sorte de ces entrées de champs, de maisons isolées, pendant le passage de la caravane publicitaire et des coureurs. Ils veilleront aussi à éviter les stationnements sauvages.

Un renfort pour les gendarmes

Les bénévoles porteront une chasuble jaune fluo, et devront rester à leur poste de 10h à 16h. Les gendarmes effectueront la même mission, mais aux différents croisements entre la route du Tour et les autres routes départementales. Ils ont besoin de renfort car leurs effectifs ne sont pas extensibles, et selon, la mairie de Labastide-d'Armagnac, 200 à 220 militaires sont déjà mobilisés de l'entrée dans les Landes aux portes du Gers.

La mairie de Labastide-d'Armagnac, manque elle-même de bénévoles, car elle aide aussi les jeunes agriculteurs à organiser la fête du jaune le jour du passage du Tour. Elle organise aussi la fête du floc de Gascogne le lendemain.

Si vous êtes intéressés pour aller prêter main forte à Labastide d'Armagnac, vous devez tout simplement appeler la mairie : 05 58 44 81 06. La mairie cherche uniquement une dizaine de bénévoles.