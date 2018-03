Mouilleron-le-Captif, France

Ces 100 jours qui précèdent le Tour de France sont une grande opération de communication. Elle se fait à la demande de l'organisateur du Tour A.S.O. Et ici, dans la Région Pays de la Loire elle ne prend pas la forme d'une seule journée (J-100 c'est jeudi exactement) mais d'une semaine entière.

Echanges entre scolaires et Thomas Voeckler

C'est un peu la fête avant l'heure, une grande vitrine pour le cyclisme. Avec un millier de scolaires invités au Vendéspace, venus de 22 établissements différents. Certains comme ce mardi matin ont la chance d'échanger avec Thomas Voeckler le cycliste aux 15 tours de France, aujourd'hui retraité de 38 ans, ancien d'Europcar et de Direct Energie. Questionné sur ce qui l'a le plus surpris au cours de sa carrière, il répond :

Ce qui m'a le plus surpris dans le vélo c'est le public qui vient très nombreux pour encourager les coureurs. Quand j'ai eu le maillot jaune je ne voyais même pas où il fallait que j'aille tellement il y avait du monde."- Thomas Voeckler

Les enfants questionnent et apprennent.

J'ai appris que certains coureurs pouvaient habiter dans un bus."- Kélia élève de l'école Jean Moulin à Luçon

J'ai appris que pour faire du vélo il faut bien s'équiper ou sinon on peut se faire très mal." Stan, son camarade de classe

Cette semaine d'animations au Vendéspace se terminera par un festival de sports extrêmes (10 000 personnes attendues le week-end prochain) et une rando cyclisme le 1er avril.

Un euro investi = six à sept euros gagnés en retour

Cette semaine d'animations c'est aussi l'occasion de rappeler des chiffres : le Tour de France c'est trois milliards 500 millions spectateurs dans le monde, une retransmission dans 190 pays, et des retombées touristiques très conséquentes. Le ratio martelé : un euro investi c'est six à sept euros en retour. La Région, le département de Vendée et les communes traversées par le Tour en Loire-Atlantique et Vendée mettent trois millions d'euros sur la table.

Calendrier du Tour de France dans les Pays de la Loire

Quatre dates à retenir : le 07 juillet , le départ de la 105e édition du Tour sera donné depuis l'ïle de Noirmoutier, direction Fontenay-le-Comte. Le 08 juillet : 183 km de course entre Mouilleron-Saint-Germain et la Roche-sur-Yon. Le 09 juillet : contre la montre par équipe de 35 km à Cholet. Le 10 juillet : départ de La Baule en direction de Sarzeau, dans le Morbihan 192 km plus loin.

Retrouvez le parcours complet en cliquant sur ces mots.