Tour de France : les camping-cars aux premières loges au Suc au May

Ils sont plusieurs dizaines. Deux parkings sont autorisés aux camping-cars en haut du Suc au May. Celui du site panoramique lui-même et sur le bord de la route, directement sur l'herbe 200 mètres plus bas. Mais aucun ne peut aller sur le côté que vont monter les coureurs. Seul le stationnement dans la descente est possible. "Pour être dans la montée, on montera de 200 mètres et on les verra déboucher, s'il n'y a pas trop de monde" souligne Marcel venu des Sables-d'Olonne. Mais l'essentiel est d'être là et de profiter de l'ambiance du tour. "À la télé on voit mieux mais il n'y a pas l'ambiance" ajoute-t-il.

On a décalé nos vacances" Viviane, du Pas-de-Calais

La plupart des personnes sont des retraités en raison du décalage en septembre de la grande boucle. Mais pas la totalité. Ainsi Viviane est venue avec son mari du Pas-de-Calais exprès pour voir le tour au Suc au May. Elle pourtant travaille. "On a décalé nos vacances" dit-elle tout simplement. Et d'ajouter : "et on regrette pas. Quand on aime le vélo on vient". Et ce sera aussi l'occasion de découvrir la région pour elle et pour de nombreux autres. Bernadette est venue du nord de la Vendée lundi pour avoir le temps de visiter avant les Monédières. "Tous les petits villages, les vieilles pierres, on n'a pas ça chez nous".

Une semaine à l'avance pour avoir une bonne place" Gilles, de la Gironde

Les derniers sont arrivés ce mercredi. Date limite. Mais difficile déjà de trouver une place libre. "Il faut venir à l'avance" affirme Hugues, un girondin expert des épreuves cyclistes: "Pour le tour, moi je le fais depuis 8 ans, c'est une semaine à l'avance, pour avoir une bonne place". Gilles lui est arrivé mardi. Il était déjà venu le mois dernier, en repérage. "J'ai repéré deux étapes, celle-ci et lundi on fera celle de Clermont-Ferrand-Lyon". Car le Suc au May est un passage très attendu de cette édition 2020. "C'est l'endroit où il faut être" assure Bernard des Deux-Sévres. D'autant que seuls les camping-cars étaient ainsi autorisés à stationner sur le site pour voir passer le Tour. Les autres doivent rester en bas. Un parking est à disposition. Mais il faut ensuite 4 km de marche, en côte, pour arriver sur place.